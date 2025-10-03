🍫Thị trường ca cao ảm đạm khi mùa vụ bắt đầu

Giá ca cao giảm hơn 4% hôm nay, đánh dấu ngày thứ ba của tháng và cũng là ngày thứ ba của mùa chính thức 2025/2026. Kể từ đầu tuần, mức giảm đã vượt quá 10%. Trong ba tháng qua (không tính chi phí cuộn hợp đồng), giá đã lao dốc gần 30%, biến ca cao trở thành mặt hàng có hiệu suất kém nhất thế giới trong giai đoạn gần đây. Giá đã quay về mức từng được ghi nhận vào đầu năm 2024, và đường cong kỳ hạn gần như phẳng, báo hiệu sự chắc chắn cao hơn của thị trường về nguồn cung.

Ca cao là mặt hàng có hiệu suất kém nhất trong 3 tháng qua. Nguồn: Bloomberg Finance LP

Dữ liệu quan trọng đầu tiên về hàng cập cảng tại Bờ Biển Ngà dự kiến công bố vào thứ Hai, và các báo cáo ban đầu cho thấy con số này sẽ tốt hơn nhiều so với dự kiến. Hơn nữa, lượng hàng cập cảng trong vài tuần gần đây đã cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm ngoái, nhấn mạnh sự cải thiện rõ rệt trong động lực nguồn cung của thị trường ca cao. Ngoài ra, cả Ghana và Bờ Biển Ngà dự kiến sẽ tăng giá thu mua cho nông dân. Điều này không chỉ cải thiện triển vọng sản xuất trong tương lai nhờ tiềm năng đầu tư, mà còn có thể khuyến khích người trồng ưu tiên kênh bán chính thức thay vì bất hợp pháp để được giá cao hơn.

Giá ca cao hiện đã ở mức dưới hai độ lệch chuẩn so với trung bình 1 năm, cho thấy sự định giá thấp đáng kể. Tuy nhiên, dữ liệu lịch sử cho thấy vào năm 2017, khi tốc độ giảm tương tự, giá còn lệch tới ba lần so với mức trung bình. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Yếu tố mùa vụ cho thấy giá ca cao thường giảm vào khoảng tháng 9 và tháng 10, nhưng sau đó thường có sự phục hồi. Tuy nhiên, nếu mùa vụ thu hoạch diễn ra mạnh mẽ, giá có thể sẽ không nhất thiết tăng trở lại theo quỹ đạo trung bình lịch sử.

Biểu đồ mùa vụ thay đổi giá ca cao. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Đường cong kỳ hạn của ca cao hiện gần như phẳng so với chỉ một tháng trước. Điều này thể hiện sự tự tin lớn của nhà đầu tư về sự liên tục của nguồn cung. Đồng thời, thanh khoản trên thị trường hợp đồng tương lai vẫn rất thấp.

Đường cong kỳ hạn giá ca cao gần như phẳng. Nguồn: Bloomberg Finance LP

Giá ca cao đã thử mốc 7.000 USD/tấn vào đầu tuần, nhưng hiện đang tiến dần về mức 6.000 USD.