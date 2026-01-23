Thị trường ca cao sụp đổ 🚨 Liệu giá sô cô la sẽ tiếp tục giảm? 📉

Hợp đồng tương lai ca cao (COCOA) trên sàn ICE (Mỹ) đã lao dốc hơn 7% trong phiên hôm nay. Lo ngại về thặng dư nguồn cung trong niên vụ 2025/26 cùng với làn sóng đóng các vị thế mua (long liquidation) đang thúc đẩy đà giảm mạnh của giá. Thị trường đã đảo ngược hoàn toàn câu chuyện chi phối giai đoạn 2024–2025. Triển vọng sản lượng được cải thiện rõ rệt - chủ yếu nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi hơn tại Tây Phi (đặc biệt là Bờ Biển Ngà và Ghana), sản lượng gia tăng tại Nam Mỹ, và quan trọng nhất là nhu cầu yếu từ các nhà sản xuất - đang tạo áp lực giảm giá đáng kể. Sau khi mất gần 50% trong năm 2025, xu hướng đảo chiều của ca cao đã tăng tốc ngay từ đầu năm 2026.

Điều gì đang chi phối thị trường ca cao hiện nay?

Theo Tổ chức Ca cao Quốc tế (ICCO), dựa trên khảo sát thường niên, lượng tồn kho ca cao ước tính đạt 1,1 triệu tấn vào cuối niên vụ 2024/25, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Con số này thấp hơn ước tính mang tính thống kê của ICCO là 1,3 triệu tấn, cho thấy chênh lệch cung–cầu thực tế nhỏ hơn mức dự báo 49.000 tấn, nhưng tồn kho vẫn tăng đáng kể theo năm.

Dữ liệu chế biến yếu cho thấy nhu cầu suy giảm

Châu Âu: −8,3% so với cùng kỳ năm trước (quý IV tệ nhất trong 12 năm)

Châu Á: −4,8% y/y

Bắc Mỹ: +0,3% y/y (gần như đi ngang)

Giá sô-cô-la có giảm không?

Các đợt tăng giá mạnh trước đó của ca cao đã đẩy giá sô-cô-la bán lẻ lên cao, khiến người tiêu dùng giảm mua hoặc chuyển sang các sản phẩm rẻ hơn. Trong niên vụ tới, dự báo thặng dư nguồn cung từ 175.000 đến 250.000 tấn (hoặc hơn), nhờ điều kiện canh tác cải thiện tại Tây Phi và sản lượng phục hồi tại Nam Mỹ.

Tại Bờ Biển Ngà, tồn kho gia tăng và tình trạng tắc nghẽn tại các cảng đã gây áp lực lên thị trường vật chất. Chính phủ nước này đã mua vào 123.000 tấn ca cao chưa bán được nhằm ổn định thị trường. Nông dân cũng kêu gọi từ chức người đứng đầu cơ quan quản lý (CCC), với cáo buộc tồn tại các điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng. Hiện không xuất hiện rủi ro thời tiết lớn mới tại Tây Phi, và điều kiện được kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện.

Các nhà sản xuất sô-cô-la vẫn đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Giá ca cao giảm có thể giúp cải thiện biên lợi nhuận, nhưng một phần chi phí vẫn đang bị “khóa cứng” thông qua các hợp đồng mua kỳ hạn được ký trong giai đoạn giá đạt đỉnh. Trong khi đó, người tiêu dùng ngày càng không sẵn sàng chấp nhận mức giá bán lẻ cao kéo dài.

Về mặt kỹ thuật, xu hướng giảm vẫn rất rõ ràng, và khối lượng giao dịch gia tăng cho thấy làn sóng bán ra mang tính lan rộng và quyết liệt. Nếu không có sự phục hồi đáng kể của nhu cầu hoặc một cú sốc thời tiết bất ngờ, thị trường ca cao nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu áp lực từ các yếu tố cơ bản.

Hiện tại, các nhà sản xuất vẫn đang xay nghiền lượng hạt ca cao đắt đỏ được mua gần đỉnh thị trường trong những năm gần đây. Đây là lý do vì sao nhiều doanh nghiệp đã phải tăng giá bán, thu nhỏ trọng lượng sản phẩm, hoặc thay thế bơ ca cao bằng các loại dầu thực vật rẻ hơn nhằm bảo vệ lợi nhuận.

Khả năng này ngày càng hiện hữu, đặc biệt nếu điều kiện sản xuất thuận lợi tiếp tục được duy trì. Để kích thích tiêu dùng quay trở lại, giá cả sẽ cần điều chỉnh phù hợp với sức cầu, đồng thời vẫn đảm bảo hoạt động chế biến mang lại hiệu quả kinh tế. Xét về chiến lược, việc chốt nguồn cung ở mức giá thấp hơn đáng kể và giảm giá bán lẻ có thể giúp gia tăng sản lượng tiêu thụ cũng như khối lượng xay nghiền. Cổ phiếu của các doanh nghiệp như Hershey, Mondelez và Barry Callebaut đang có dấu hiệu ổn định và hồi phục, khi thị trường bắt đầu kỳ vọng rằng giá ca cao thấp hơn có thể giúp hạn chế tình trạng “phá hủy nhu cầu” đã diễn ra trong giai đoạn vừa qua.

Biểu đồ COCOA (D1, H4)

Giá hiện đang kiểm định biên dưới của kênh giá giảm, giao dịch ở mức chiết khấu sâu so với các đường EMA200 và EMA50. RSI cho thấy trạng thái quá bán, trong khi hợp đồng tương lai đang hướng tới mức giảm hơn 20% trong tuần - đợt giảm mạnh nhất trong hơn 18 tháng. Mức sụt giảm từ đỉnh hiện đã vượt 65%.

Nguồn: xStation5



Nguồn: xStation5