Thị trường châu Âu thận trọng, lệnh ngừng bắn mong manh tại Hormuz và đợt điều chỉnh của thị trường vàng

📊Thị trường chứng khoán / Cổ phiếu Thị trường chứng khoán châu Âu hôm nay ghi nhận mức giảm nhẹ hoặc đi ngang, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những căng thẳng tại Trung Đông.

Biến động thị trường không lớn và các phiên giao dịch chủ yếu diễn ra theo xu hướng đi ngang hoặc giảm nhẹ, cho thấy không xuất hiện tình trạng hoảng loạn hay bán tháo trên diện rộng.

Các chỉ số chứng khoán chủ chốt của châu Âu đang giao dịch thấp hơn nhẹ so với mức tham chiếu của phiên thứ Sáu.

Áp lực lên các chỉ số châu Âu đến từ căng thẳng giữa Mỹ và Iran, biến động giá dầu thô và những bất ổn liên quan đến sự ổn định của nguồn cung năng lượng, phù hợp với trạng thái "risk-off light" điển hình (thận trọng nhưng chưa rút vốn khỏi thị trường). 🌍 Kinh tế vĩ mô và Địa chính trị Mỹ và Iran đã thông báo ngừng các cuộc tấn công lẫn nhau và quay trở lại bàn đàm phán, tuy nhiên tình hình vẫn cực kỳ biến động.

Theo các báo cáo, hai bên đã đồng ý chấm dứt các cuộc pháo kích và tiếp tục đàm phán (bao gồm tại Doha) nhằm đảm bảo hoạt động hàng hải tại khu vực Eo biển Hormuz.

Các thỏa thuận trước đây được đánh giá là "mong manh" và đã nhiều lần bị vi phạm, thể hiện qua các vụ tấn công tàu thuyền và những đòn đáp trả quân sự trước đó.

Điểm bất đồng quan trọng nhất vẫn là quyền kiểm soát và đảm bảo an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz, tuyến đường chiến lược đối với hoạt động thương mại dầu mỏ toàn cầu.

Mặc dù "giảm leo thang" đã được chính thức công bố, trên thực tế, nguy cơ xung đột quân sự bùng phát trở lại vẫn luôn hiện hữu.

Các thị trường tài chính toàn cầu hiện đang vận hành trong trạng thái định giá rủi ro, khi yếu tố địa chính trị khiến các chỉ số bị kìm hãm và chưa thể bứt phá rõ ràng. 🛢️ Hàng hóa và Kim loại quý Xung đột tại khu vực Hormuz đang gây ra biến động mạnh đối với giá dầu thô, khiến mặt hàng này trở thành thước đo nhạy cảm nhất đối với diễn biến quan hệ Mỹ - Iran.

Trong phiên, giá dầu ban đầu tăng nhờ lo ngại xung đột leo thang, sau đó thu hẹp một phần mức tăng khi xuất hiện các tín hiệu giảm căng thẳng.

Thị trường kim loại quý tiếp tục mở rộng đà điều chỉnh. Hợp đồng vàng giảm hơn 1% xuống còn 4.050 USD/ounce.

Bạc cũng đi theo xu hướng của vàng, giảm hơn 0,5% và kiểm định mốc 58 USD/ounce. 🪙 Tiền điện tử Thị trường tiền điện tử ghi nhận diễn biến trái chiều nhưng nhìn chung vẫn ổn định trong bối cảnh biến động thấp.

Đồng tiền điện tử lớn nhất thị trường, Bitcoin, giảm nhẹ 0,1% xuống quanh mốc 60.100 USD.

Trong khi đó, Ethereum, đồng tiền điện tử có vốn hóa lớn thứ hai, cho thấy bên mua đang chiếm ưu thế nhẹ, tăng 0,1% và kiểm định vùng 1.580 USD. 🏢 Doanh nghiệp và Tập đoàn British American Tobacco (BAT) dự kiến cắt giảm khoảng 20% lực lượng lao động.

Động lực chính của đợt tái cấu trúc quy mô lớn này là việc triển khai các công nghệ AI và tự động hóa quy trình.

Động thái của BAT phù hợp với xu hướng rộng hơn trên thị trường, khi các doanh nghiệp FMCG và các tập đoàn toàn cầu đang cắt giảm chi phí nhân sự, đồng thời đẩy mạnh đầu tư vào tự động hóa và trí tuệ nhân tạo.

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