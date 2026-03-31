Thị trường chứng khoán cố gắng phục hồi nhờ báo cáo từ WSJ 🗽 (31.03.2026)

Hợp đồng tương lai chứng khoán tăng điểm trong khi giá dầu giảm sau khi The Wall Street Journal đưa tin Donald Trump đã nói với các cố vấn rằng ông có thể sẵn sàng tạm dừng chiến dịch quân sự của Mỹ đối với Iran—even nếu eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị phong tỏa ở mức độ đáng kể. Tuy nhiên, xung đột vẫn đang tiếp diễn, với các báo cáo qua đêm cho thấy một đòn tấn công lớn nhằm vào kho tên lửa ngầm của Iran gần Isfahan, sau đó là hàng loạt vụ nổ mạnh.

Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.8%, trong khi hợp đồng châu Âu tăng 0.3%, phản ánh kỳ vọng ngày càng tăng của nhà đầu tư về khả năng căng thẳng địa chính trị dần hạ nhiệt.

Ngược lại, đà phục hồi tại thị trường châu Á không duy trì được lâu. Chỉ số MSCI Asia Pacific giảm 1%, trên đà ghi nhận tháng tệ nhất kể từ tháng 10/2008. Cổ phiếu nhóm bán dẫn là một trong những nhóm chịu áp lực lớn nhất.

Trong bối cảnh kỳ vọng giảm leo thang tại Trung Đông, dầu WTI đã xóa bỏ mức tăng trước đó và giao dịch gần như đi ngang quanh 103 USD/thùng, sau khi từng chạm gần 107 USD.

Trái phiếu Kho bạc Mỹ tiếp tục tăng, trong khi đồng USD suy yếu so với phần lớn các đồng tiền G10.

Sau một tháng xung đột, Iran được cho là đã giành được lợi thế chiến lược đáng kể khi duy trì kiểm soát dòng chảy qua eo biển Hormuz. Trong tháng 3, chỉ khoảng 6 tàu/ngày đi qua tuyến này, so với mức bình thường khoảng 135 tàu/ngày.

Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm sau báo cáo của WSJ, với lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm 2 điểm cơ bản xuống 4.33%. Trái phiếu cũng được hỗ trợ từ trước sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell hạ nhiệt lo ngại về rủi ro lạm phát từ giá năng lượng.

Về dữ liệu vĩ mô, PMI NBS của Trung Quốc vượt kỳ vọng ở cả hai mảng:

Sản xuất: 50.4 vs 50.1 dự báo (49 trước đó)

(49 trước đó) Phi sản xuất: 50.1 vs 49.9 dự báo (49.5 trước đó)

Trong khi đó, số nhà khởi công tại Nhật Bản giảm -4.9% MoM, thấp hơn kỳ vọng -4.5%, nhưng cải thiện so với mức -0.4% trước đó.

