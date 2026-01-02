Thị trường chứng khoán Hồng Kông dậy sóng 📈 CHN.cash tăng vọt 3%

Hợp đồng tương lai trên chỉ số cổ phiếu Trung Quốc niêm yết tại Hồng Kông đang tăng hơn 3% trong ngày hôm nay, quay trở lại khu vực 9.150 điểm sau khi bật lên từ EMA200 và vượt trở lại EMA50 (đường màu cam). Ngay từ đầu năm, các thị trường mới nổi (EM) – dẫn dắt bởi Trung Quốc – đang thể hiện hiệu suất rất tích cực, được hỗ trợ bởi kỳ vọng chỉ số USD suy yếu và xu hướng đa dạng hóa danh mục, rời khỏi các cổ phiếu Phố Wall đang bị định giá cao.

Cổ phiếu Baidu tăng hơn 9%, trong khi mảng chip của công ty là Biren chính thức niêm yết trên sàn Thượng Hải và tăng vọt khoảng 400% ngay trong ngày giao dịch đầu tiên. Nhà đầu tư hiện đang theo dõi liệu đợt IPO sắp tới của Kunluxin có thể tái lập thành công tương tự hay không. Chỉ số đại diện cho nhóm cổ phiếu công nghệ Trung Quốc tăng hơn 4%, dẫn đầu bởi các “ông lớn” như Alibaba, Baidu, JD.com, Xiaomi và Bilibili.

Biểu đồ chỉ số CHN.cash (khung thời gian D1)

Quan sát biểu đồ hợp đồng tương lai Hang Seng (CHN.cash) cho thấy thị trường đang quay trở lại xu hướng tăng rộng hơn một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, vùng giá hiện tại vẫn có thể đóng vai trò là kháng cự quan trọng, do trùng với biên trên của kênh giảm và EMA50 (đường màu cam) trên khung thời gian ngày.

Hỗ trợ: quanh 8.850 điểm (các phản ứng giá trước đó, EMA200)

Kháng cự: 9.150 – 9.200 điểm

Việc bứt phá rõ ràng lên trên vùng kháng cự này có thể mở ra dư địa để chỉ số hướng tới mốc 10.000 điểm trong nửa đầu năm 2026.

Nguồn: xStation5