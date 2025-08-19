Thị trường chứng khoán phục hồi trước các cuộc đàm phán hòa bình

Vào thứ Hai, ngày 18 tháng 8, một cuộc họp đã diễn ra tại Nhà Trắng với sự tham gia của Donald Trump, Volodymyr Zelensky và bảy nhà lãnh đạo châu Âu. Đây được xem là một trong những sự kiện quan trọng trong nỗ lực chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Mặc dù việc đi đến kết thúc hoàn toàn xung đột vẫn còn xa, song bản thân cuộc gặp này đã được coi là một bước tiến đáng kể.

Kết quả quan trọng nhất của các cuộc thảo luận là việc xây dựng nguyên tắc sơ bộ liên quan đến các bảo đảm an ninh cho Ukraine. Đây là yếu tố được cả phía Ukraine lẫn các đối tác phương Tây đánh giá là then chốt. Ngoài ra, Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ, cùng với các đồng minh châu Âu, sẽ hỗ trợ an ninh cho Ukraine trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình trong tương lai. Đáng chú ý, lần đầu tiên đã có một tuyên bố liên quan đến các bảo đảm tương tự Điều 5 trong Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Theo lời kể của Trump, Vladimir Putin không hoàn toàn bác bỏ khái niệm này, điều mà nhiều nhà quan sát coi là một bước đột phá tiềm năng.

Bầu không khí thảo luận lần này cũng mang tính xây dựng hơn nhiều so với cuộc gặp hồi tháng Hai, khi Trump và Phó Tổng thống Vance từng công khai chỉ trích Zelensky. Lần này, Tổng thống Ukraine mô tả đây là cuộc gặp “tốt nhất” của ông với Trump. Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng thể hiện sự đoàn kết trong việc phản đối sự xâm lược của Nga.

Một khía cạnh quan trọng khác của cuộc họp là hợp tác quân sự. Ukraine đã đề xuất mua vũ khí Mỹ trị giá 100 tỷ USD (do Liên minh châu Âu tài trợ), cùng với một thỏa thuận riêng về sản xuất máy bay không người lái trị giá 50 tỷ USD. Những biện pháp này không chỉ nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine mà còn củng cố vị thế đàm phán của nước này trước Nga.

Vấn đề gây tranh cãi lớn nhất vẫn là lãnh thổ. Putin đề xuất Ukraine nhượng lại phần còn lại của Donbas cho Nga để đổi lấy một lệnh ngừng bắn ở các mặt trận khác. Trump gọi đây là một “thỏa hiệp thực tế”, thể hiện sự sẵn sàng xem xét giải pháp này. Tuy nhiên, Zelensky kiên quyết bác bỏ, nhấn mạnh rằng mọi thay đổi biên giới phải được thông qua bằng một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc, và đa số người dân Ukraine phản đối việc nhượng lãnh thổ cho Nga.

Mặc dù cuộc gặp không mang lại đột phá ngay lập tức dưới dạng một thỏa thuận hòa bình, nhưng nó đã thiết lập những khuôn khổ cơ bản cho các cuộc đàm phán tiếp theo: khái niệm về bảo đảm an ninh quốc tế, khả năng đàm phán trực tiếp giữa Zelensky và Putin, mở rộng hợp tác quân sự, và vai trò trung gian của Mỹ trong các giai đoạn tiếp theo của tiến trình hòa bình. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của Nga vào các thành phố Ukraine ngay trong lúc diễn ra hội đàm, cùng những tín hiệu mập mờ từ Moscow, vẫn làm dấy lên nghi ngờ về thiện chí thực sự của Điện Kremlin trong việc đạt được thỏa hiệp.

Các sự kiện ở Washington, lần đầu tiên sau nhiều tháng mang lại hy vọng thực sự cho tiến triển trong đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga, đã tạo ra phản ứng vừa phải nhưng rõ ràng trên thị trường tài chính châu Âu. Dù giới đầu tư chưa vội vàng mua vào cổ phiếu một cách ồ ạt, nhưng những mức tăng nhẹ trên thị trường phản ánh tâm lý lạc quan thận trọng. Mọi tín hiệu hướng tới khả năng chấm dứt xung đột đều được coi là yếu tố có thể cải thiện triển vọng kinh tế trong trung và dài hạn. Do đó, các tin tức về sẵn sàng đàm phán hòa bình, bảo đảm an ninh được đề xuất, và cuộc gặp Zelensky-Putin được công bố đã nhận được phản ứng tích cực trên thị trường. Nhà đầu tư xem đây là dấu hiệu cho thấy sự ổn định địa chính trị lớn hơn, có thể giúp khôi phục niềm tin đầu tư vào Trung và Đông Âu, cũng như thúc đẩy tiến trình phục hồi của Ukraine.

Các chỉ số chính của châu Âu ghi nhận mức tăng khiêm tốn: DAX của Đức tăng khoảng 0,15%, CAC 40 của Pháp tăng 0,5%, FTSE 100 của Anh tăng khoảng 0,15%, và Euro Stoxx tăng gần 0,4%. Dù mức tăng không lớn, nhưng chúng phản ánh rõ ràng sự lạc quan thận trọng của giới đầu tư về triển vọng hòa bình.

Những tuần tới sẽ mang tính quyết định. Nếu một cuộc gặp trực tiếp giữa Zelensky và Putin được sắp xếp và các bảo đảm an ninh được chính thức hóa, đây có thể sẽ là khởi đầu cho một tiến trình hòa bình thực sự. Tuy nhiên, hiện tại, ngoại giao vẫn là một ván cờ rủi ro cao, nơi mỗi quyết định đều có thể dẫn đến những hệ quả địa chính trị sâu rộng.