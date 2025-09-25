Thị Trường Đáng Chú ý: EURCHF (25.09.2025)

SNB giữ lãi suất ở mức 0%

SNB vẫn sẵn sàng can thiệp vào thị trường ngoại hối nếu cần; không có kế hoạch khôi phục mức tỷ giá sàn.

Áp lực lạm phát hầu như không thay đổi so với quý II; dự báo có điều kiện vẫn nằm trong phạm vi ổn định giá 0–2%.

Thuế quan của Mỹ là rủi ro lớn nhất , gây sức ép lên xuất khẩu và đầu tư của Thụy Sĩ — đặc biệt trong các ngành cơ khí và đồng hồ.

, gây sức ép lên xuất khẩu và đầu tư của Thụy Sĩ — đặc biệt trong các ngành cơ khí và đồng hồ. Không có định hướng chính sách trước (forward guidance); các quyết định được đưa ra theo từng quý. Ngưỡng áp dụng lãi suất âm rất cao, nhưng lãi suất có thể xuống dưới 0 nếu lạm phát trung hạn vượt ra ngoài dải mục tiêu.

Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 0%, đánh dấu sự tạm dừng sau chuỗi cắt giảm kể từ tháng 3/2024. Tiền gửi thanh toán sẽ tiếp tục được hưởng lãi suất 0% trong giới hạn quy định, với phần vượt ngưỡng chịu mức chiết khấu 0,25 điểm phần trăm. Các nhà hoạch định nhấn mạnh sự sẵn sàng can thiệp vào thị trường ngoại hối nếu cần, nhưng loại trừ khả năng khôi phục tỷ giá sàn, cho rằng bối cảnh hiện nay khác với năm 2011.

Về giá cả, SNB đánh giá áp lực lạm phát nhìn chung không thay đổi so với quý trước. Lạm phát toàn phần tăng từ -0,1% vào tháng 5 lên 0,2% vào tháng 8, chủ yếu nhờ nhu cầu du lịch và hàng hóa nhập khẩu. Dự báo lạm phát có điều kiện — giả định lãi suất chính sách duy trì ở mức 0% trong suốt giai đoạn dự báo — vẫn nằm trong dải ổn định 0–2%, với mức trung bình 0,2% năm 2025, 0,5% năm 2026 và 0,7% năm 2027. Theo đó, chính sách tiền tệ vẫn mang tính hỗ trợ nhưng phù hợp với mục tiêu ổn định giá.

Ngân hàng vẫn dự báo GDP Thụy Sĩ tăng trưởng 1–1,5% vào năm 2025, dưới 1% năm 2026, cùng với thất nghiệp gia tăng. Các ngành định hướng xuất khẩu như cơ khí và đồng hồ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ thuế quan, trong khi dịch vụ vẫn thể hiện khả năng chống chịu tốt hơn.

Nội Dung Họp báo

Chủ tịch Martin Schlegel nhấn mạnh ngưỡng rất cao để quay lại lãi suất âm: SNB chỉ cân nhắc lãi suất dưới 0 nếu lạm phát trung hạn vượt ra ngoài phạm vi ổn định giá. Ông cũng tái khẳng định rằng không có định hướng chính sách trước — chính sách được thiết lập theo từng quý — và lưu ý rằng SNB “không bị hạn chế” trong khả năng can thiệp vào thị trường ngoại hối bất cứ khi nào thấy cần thiết.

Tỷ giá EUR/CHF gần như không thay đổi sau quyết định, vốn đã được thị trường định giá từ trước. Cặp tiền ghi nhận biến động cao hơn một chút so với bình thường, nhưng không vượt đáng kể so với mức trung bình trong các sự kiện tương tự.