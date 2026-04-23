Thị trường đỏ lửa: Chứng khoán Mỹ lao dốc, USD và Dầu vọt tăng

Sau một khởi đầu trái chiều, Wall Street đã nhanh chóng chuyển sang trạng thái phòng thủ quyết liệt. Chỉ số Nasdaq trượt dốc 1%, chịu thêm áp lực từ làn sóng bán tháo trong nhóm cổ phiếu phần mềm. Các chỉ số khác như Russell 2000 (-0,9%), S&P 500 (-0,7%) và Dow Jones (-0,65%) cũng đồng loạt chìm trong sắc đỏ.
Đà giảm của các chỉ số chính chủ yếu bắt nguồn từ lo ngại về việc tái diễn các hành động quân sự tại Trung Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố quốc gia này đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công khác nhắm vào Iran và chỉ đang chờ đợi "đèn xanh" từ phía Hoa Kỳ. Truyền thông Iran cũng ghi nhận các hệ thống phòng không đã được kích hoạt.
Làn sóng bán tháo trong lĩnh vực phần mềm xuất phát từ phản ứng của nhà đầu tư đối với kết quả kinh doanh của ServiceNow (NOW.US: -19%), khi doanh nghiệp này gây thất vọng về khả năng thương mại hóa các giải pháp AI. Mức tăng trưởng doanh thu đăng ký 22% so với cùng kỳ năm ngoái bị đánh giá là "chấp nhận được nhưng không có gì đột phá".
Các chỉ số PMI sơ bộ của Mỹ trong tháng 4 đều vượt kỳ vọng, với sản xuất đạt 54 (dự báo 52,5; mức cao nhất trong 4 năm) và dịch vụ đạt 51,3 (dự báo 50,6). Dẫu vậy, kết quả này phần lớn nhờ vào thành phần giá cả tiếp tục leo thang, cho thấy áp lực lạm phát đang gia tăng trong hoạt động kinh doanh.
Meta (META.US), công ty mẹ của Facebook và Instagram, vừa thông báo cắt giảm 10% nhân sự để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động. Cổ phiếu này hiện giảm 2,5%.
Thị trường chứng khoán châu Âu có một phiên giao dịch trái chiều. Mức giảm mạnh nhất ghi nhận tại các sàn Budapest (BUX: -1,1%) và Madrid (IBEX 35: -1,1%). Trong khi DAX của Đức (-0,15%) và FTSE 100 của Anh (-0,19%) giảm nhẹ, thì CAC 40 của Pháp (+0,87%) lại ngược dòng tăng điểm nhờ kết quả kinh doanh ấn tượng từ STMicroelectronics (+14,4%) và L'Oréal (+9%).
Trên thị trường ngoại hối, đồng USD (USDIDX: +0,2%) tăng giá mạnh mẽ trở lại do lo ngại xung đột quân sự tại Iran. Tâm lý né tránh rủi ro đã kéo giảm tất cả các đồng tiền trong nhóm G10, đặc biệt là các đồng tiền hàng hóa (AUDUSD: -0,5%, NZDUSD: -0,8%). Cặp EURUSD mất 0,2%, lùi về mức 1.1680.
Giá dầu thô Brent tăng vọt gần 3,4%, giao dịch ngay dưới ngưỡng tâm lý 100 USD/thùng. Ngược lại, khí thiên nhiên (NATGAS) mất 4,25% sau khi dữ liệu tồn kho từ EIA cao hơn dự kiến. Vàng quay đầu giảm giá (-0,75% xuống còn 4705 USD/ounce).
