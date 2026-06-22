Thị trường hạ nhiệt sau diễn biến lạc quan ban đầu; Cú sốc chính trị tại Anh💥

Các chỉ số chứng khoán châu Âu mở đầu tuần với diễn biến trái chiều - IBEX 35 của Tây Ban Nha tăng 0,65%, AEX của Hà Lan tăng 0,56%, và FTSE 100 của London chỉ nhích nhẹ 0,19%, trong khi DAX (-0,25%), CAC40 (-0,78%) và FTSE MIB của Ý (-0,32%) vẫn chịu áp lực. Tâm lý thị trường chủ yếu được dẫn dắt bởi những diễn biến xoay quanh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, sau khi các bên trung gian từ Qatar và Pakistan công bố một thỏa thuận sơ bộ về lộ trình hướng tới một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày, qua đó làm giảm đáng kể phần bù rủi ro địa chính trị.
Tuy nhiên, các cuộc đàm phán vẫn còn mong manh - Iran một lần nữa tuyên bố đóng Eo biển Hormuz, động thái từng đẩy giá dầu lên gần 126 USD/thùng vào tháng 5, khiến thị trường vẫn thận trọng về tính bền vững của quá trình hạ nhiệt căng thẳng. Dầu Brent giảm khoảng 0,7% xuống 80 USD/thùng, trong khi WTI giao dịch quanh 75–77 USD/thùng, xóa bớt mức tăng trước đó. Đồng USD tiếp tục mạnh lên - chỉ số DXY tăng 0,13%, còn cặp USD/JPY tăng lên 161,74, được hỗ trợ bởi lập trường "diều hâu" của Fed khi cơ quan này phát tín hiệu có thể nâng lãi suất ngay từ tháng 9.
Một yếu tố khác ảnh hưởng đến tâm lý tại Anh là việc Thủ tướng Keir Starmer chính thức tuyên bố từ chức trong sáng nay, rời cả vị trí lãnh đạo Công đảng và người đứng đầu chính phủ - đồng nghĩa với việc Vương quốc Anh sắp có vị thủ tướng thứ bảy chỉ trong vòng một thập kỷ. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường khá ôn hòa: đồng bảng Anh chỉ giảm 0,19% so với USD, giao dịch quanh mức 1,3207 USD, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 10 năm hầu như không thay đổi ở mức 4,85%, do thông tin từ chức đã được thị trường phản ánh phần lớn sau chiến thắng của Andy Burnham trong cuộc bầu cử bổ sung tuần trước. Thị trường dự báo Polymarket hiện đánh giá xác suất Burnham trở thành Thủ tướng lên tới 96%, và quá trình đề cử lãnh đạo Công đảng sẽ bắt đầu từ ngày 9/7. Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất đối với thị trường trái phiếu vẫn là ai sẽ đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Tài chính và chính phủ mới sẽ xử lý tình trạng tài khóa căng thẳng mà Starmer để lại như thế nào.
Ở cấp độ ngành trong Euro Stoxx 50, nhóm công nghệ nổi bật với mức tăng 1,62%, được dẫn dắt bởi các cổ phiếu bán dẫn, trong khi nhóm hàng xa xỉ và tiêu dùng không thiết yếu (-2,77%) giảm mạnh nhất, cùng với truyền thông (-1,50%) và chăm sóc sức khỏe (-1,10%). Tuy nhiên, việc chỉ số biến động VSTOXX giảm 1,61% so với phiên trước cho thấy thị trường đã phần nào bình tĩnh trở lại sau những biến động mạnh của tuần trước.
Tin tức công ty
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Infineon Technologies ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong Euro Stoxx 50 — cổ phiếu tăng 4,80% trong phiên, nối dài chuỗi tăng ấn tượng với +130,6% từ đầu năm và +150,7% so với cùng kỳ năm trước. Cổ phiếu hiện giao dịch với P/E khoảng 100 lần, phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư đối với lĩnh vực bán dẫn công nghiệp và ô tô trong bối cảnh bùng nổ AI.
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Hermès International giảm 5,57%, trở thành cổ phiếu giảm mạnh nhất chỉ số, với mức giảm 23,5% từ đầu năm. Sự suy yếu của nhóm hàng xa xỉ xuất phát từ lo ngại về nhu cầu tại Trung Quốc và đà chững lại của chi tiêu tiêu dùng trong phân khúc cao cấp.
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LVMH giảm 2,84%, tiếp tục kéo dài đà giảm của toàn ngành hàng xa xỉ (-23,9% từ đầu năm).
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EasyJet tăng khoảng 3% sau khi quỹ Castlelake đưa ra đề nghị mua lại lần thứ ba, làm dấy lên kỳ vọng về một làn sóng hợp nhất trong ngành hàng không giá rẻ tại châu Âu. Trong khi đó, Babcock International giảm gần 4% sau khi công bố kết quả kinh doanh gây thất vọng do lợi nhuận gộp thấp hơn dự báo. Ngược lại, BioArctic tăng 8% sau khi công bố thỏa thuận hợp tác với Eli Lilly trong lĩnh vực điều trị các bệnh thần kinh.
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