Thị trường Kim loại quý: Đỉnh đôi hay tích lũy trước khi tăng trưởng?

Thị trường đã phần lớn hạ nhiệt sau đợt tăng mạnh gần đây của kim loại quý. Mức tăng vừa qua của nhóm tài sản này diễn ra với tốc độ và quy mô khó có thể giải thích hoàn toàn bằng dữ liệu cơ bản. Một phần của diễn biến này mang tính tâm lý, được thúc đẩy bởi bất ổn địa chính trị và niềm tin cố hữu rằng kim loại quý luôn tăng giá trong thời kỳ xung đột. Tuy nhiên, thị trường một lần nữa cho thấy khả năng “đi trước sự kiện” và chỉ tìm kiếm lý do sau đó. Điều này đặc biệt đúng đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ, những người đã tham gia rất mạnh vào nhịp tăng vừa qua.

Điều đó không có nghĩa là kim loại quý không có cơ sở để tăng giá. Các khoản mua vào của tổ chức vẫn là trụ cột vững chắc, đặc biệt là từ các ngân hàng trung ương ở các nền kinh tế đang phát triển, những nơi đã liên tục đa dạng hóa dự trữ trong nhiều năm. Yếu tố thứ hai là chính sách tiền tệ, vốn vẫn đang hướng tới cắt giảm lãi suất và duy trì mặt bằng thấp. Điều này tạo ra một “mức sàn” cho giá - không hẳn đảm bảo xu hướng tăng, nhưng hạn chế quy mô của các nhịp giảm mạnh.

Tuy nhiên, vàng không phải là tài sản “bất khả xâm phạm”. Danh hiệu tài sản an toàn không đồng nghĩa với miễn nhiễm trước các đợt điều chỉnh hoặc giảm giá, điều mà thị trường đã chứng kiến gần đây. Ví dụ, một tín hiệu rõ ràng về sự cải thiện bền vững trong quan hệ Mỹ - Trung có thể khiến một phần “phí rủi ro” bị rút khỏi giá vàng. Một tác động tương tự cũng có thể đến từ việc các nền kinh tế lớn bất ngờ thắt chặt chính sách tiền tệ.

GOLD (D1)

Nguồn: xStation5

Những biến động của lãi suất trong ngắn và trung hạn hầu như không mang nhiều ý nghĩa đối với các ngân hàng trung ương, vốn luôn nhìn thị trường trong khung thời gian nhiều năm. Tuy nhiên, với nhà đầu tư cá nhân, chúng lại là nguồn mang đến lãi hoặc lỗ thực sự và với các công ty đầu tư, chúng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kết quả tài chính và bảng cân đối kế toán. Sự khác biệt về góc nhìn này khiến cùng một biến động giá có thể đồng thời là không đáng kể với một nhóm, nhưng lại rất “đau đớn” với nhóm khác.

Một nhà đầu tư thận trọng cũng nên chú ý đến tương quan giá giữa các kim loại quý. Hiện tại, bạc đang cho thấy động lực giá tốt hơn vàng. Vai trò ngày càng tăng của bạc trong năng lượng tái tạo và ngành điện tử đang làm thay đổi cấu trúc nhu cầu. Nếu xu hướng này tiếp tục, bạc có thể dần thu hẹp khoảng cách với “người anh lớn”, dù con đường này có lẽ sẽ không nhanh cũng không dễ dàng.

SILVER (D1)

Nguồn: xStation5