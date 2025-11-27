Toyota - Sau báo cáo thu nhập

Trung Quốc có thể là nước sản xuất nhiều ô tô nhất, và Mỹ là thị trường mua nhiều ô tô nhất, nhưng Toyota mới là hãng dẫn đầu thế giới về doanh số. Gã khổng lồ ô tô Nhật Bản đã công bố kết quả kinh doanh mới nhất.

Các thông tin tài chính chính:

Doanh thu đạt 12,38 nghìn tỷ yên, tăng 8% và cao hơn kỳ vọng 12,18 nghìn tỷ.

Lợi nhuận ròng tăng 62%, đạt 932 tỷ yên.

Tuy nhiên, lợi nhuận hoạt động giảm 27% so với cùng kỳ năm trước.

Sự chênh lệch giữa lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận ròng chủ yếu đến từ lợi nhuận đầu tư và biến động tỷ giá. Riêng lợi nhuận hoạt động chịu áp lực đáng kể từ chi phí lao động và các mức thuế bổ sung của Mỹ.

Toyota cũng công bố một loạt thông tin quan trọng về chiến lược tương lai. Công ty tiếp tục theo đuổi chiến lược mở rộng đa lĩnh vực trong ngành ô tô. Dù nhiều hãng gặp khó khăn với chiến lược này, Toyota - nhờ quy mô khổng lồ - không chỉ đủ khả năng theo đuổi mà còn có vị thế tốt để tối đa hóa lợi ích với mức rủi ro tương đối thấp.

Sự mở rộng này chủ yếu xoay quanh đầu tư song song vào xe điện (EV) và xe hybrid. Các phương tiện phát thải thấp hiện chiếm 46,9% doanh số của hãng. Toyota cũng theo sát các xu hướng mới của ngành. Công ty tự hào giới thiệu hệ thống “Arene” và nhấn mạnh việc phát triển các “xe định nghĩa bằng phần mềm”. Toyota thể hiện sự tự tin khi nâng dự báo cho cuối năm tài chính. Đến cuối năm tài chính 2026, lợi nhuận hoạt động được kỳ vọng đạt 3,4 nghìn tỷ yên, tăng từ mức dự báo trước đó là 3,2 nghìn tỷ.

Thị trường ban đầu phản ứng hơi tiêu cực trước thông tin lợi nhuận hoạt động giảm mạnh và tác động của thuế quan, khiến cổ phiếu giảm khoảng 1,6%. Tuy nhiên, các dự báo tích cực đã giúp giá cổ phiếu dần quay trở lại mức cũ.

Biểu đồ cổ phiếu TM.US (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5