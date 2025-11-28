Tin đầu ngày (28.11.2025): Phố Wall nghỉ lễ, thị trường hoạt động ảm đạm

-
Lễ Tạ ơn tại Mỹ đã khiến hoạt động trên các thị trường tài chính ảm đạm. Các sàn chứng khoán Mỹ hôm nay không giao dịch, vì vậy các chỉ số chính duy trì trạng thái im ắng. Biến động hợp đồng tương lai rất nhỏ, trong phạm vi dưới 0,1%.
Do thiếu vắng nhà đầu tư và dòng vốn từ Mỹ tại châu Âu, phiên giao dịch châu Âu cũng ghi nhận mức biến động thấp và khối lượng giao dịch giảm. Các hợp đồng DE40, SUI20, SPA35 và UK100 dao động với biên độ dưới 0,1%. Mức giảm đáng chú ý hơn xuất hiện ở NED25, giảm tới 0,4%, và W20, giảm hơn 0,3%.
Trong phiên châu Âu, PUMA (PUM.DE) nổi bật khi thị trường phản ánh tin đồn về khả năng bị tập đoàn Trung Quốc thâu tóm. Cổ phiếu của hãng thời trang này tăng hơn 10%.
Nhà đầu tư châu Âu hôm nay nhận được một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng để phân tích và định giá. Người tiêu dùng và ngành công nghiệp tại Khu vực đồng euro vẫn thận trọng, với chỉ số niềm tin tiếp tục giảm, mức giảm lớn hơn dự báo. Ngành dịch vụ hoạt động tốt hơn, không chỉ tăng trưởng mà còn vượt kỳ vọng thị trường.
ECB công bố biên bản cuộc họp gần đây. Đại diện ngân hàng nhấn mạnh sự linh hoạt với nhiều kịch bản chính sách và khả năng phản ứng theo dữ liệu. Triển vọng lạm phát vẫn ổn định, mức độ bất định cao nhưng trong tầm kiểm soát. Hội đồng cho biết chu kỳ tăng lãi suất có khả năng đã kết thúc.
Diễn biến trên thị trường hàng hóa trong phiên khá nhỏ. Giá dầu hồi nhẹ khoảng 0,7%. Một số kim loại công nghiệp giảm giá.
Trên thị trường tiền tệ, cặp NZDUSD và AUDUSD nổi bật hôm nay. Sự khác biệt trong chính sách tiền tệ giữa ngân hàng Australia và New Zealand so với Fed ngày càng ôn hòa hỗ trợ giá trị các đồng nội tệ.
Thị trường tiền điện tử trải qua ngày cực kỳ yên ắng. Việc Mỹ không giao dịch hạn chế biến động giá tài sản. Bitcoin tăng khoảng 1,5%, trong khi Ethereum đi lên khoảng 0,2%.
