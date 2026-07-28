Thị trường nổi bật: Ai chịu ảnh hưởng từ đà giảm của giá dầu?

Đà giảm của giá dầu và khí đốt, xuất phát từ việc Mỹ và Iran tạm dừng các cuộc tấn công quân sự, đã khiến đồng krone Na Uy (NOK) gần như rơi xuống nhóm cuối bảng xếp hạng tiền tệ trong tuần này. Hiện tại, chỉ còn đồng bolivar Bolivia – đồng tiền mà chúng tôi không thường xuyên phân tích – có diễn biến kém hơn.

Tạm dừng các cuộc tấn công

Các cuộc không kích đã tạm thời chấm dứt, một phần do số lượng mục tiêu và lượng dự trữ đạn dược đang dần cạn kiệt. Vào Chủ nhật, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz đã xác nhận thông tin này. Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang diễn ra. Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận, Mỹ sẽ "quay trở lại những gì họ đã làm trước đó."

Hình 1: Diễn biến lợi nhuận của dầu trong 50 ngày trước và 200 ngày sau sự kiện

Nguồn: XTB Research, 28.07.2026

Tình hình được phía Iran mô tả theo một hướng khác. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết hiện chưa có đối thoại trực tiếp giữa các quan chức Iran và Mỹ. Tuy nhiên, Tehran tuyên bố sẽ tạm dừng các hoạt động trả đũa "chừng nào Mỹ còn duy trì việc tạm ngừng tấn công." Ông cũng xác nhận Iran đang tiến hành các cuộc thảo luận với Oman, quốc gia đóng vai trò trung gian quan trọng trong cuộc xung đột. Mục tiêu của các cuộc đàm phán là thiết lập "các cơ chế liên quan đến hoạt động hàng hải" tại eo biển Hormuz.

Không có thay đổi mang tính nền tảng

Eo biển Hormuz trên thực tế vẫn đang bị phong tỏa (theo dữ liệu từ Kpler, lưu lượng tàu thuyền hiện chỉ giới hạn ở mức hơn 10 chuyến mỗi ngày, so với khoảng 80–140 chuyến/ngày trong điều kiện bình thường), trong khi các bên vẫn còn rất xa mới có thể đạt được thỏa thuận về vấn đề làm giàu uranium.

Bên cạnh đó, trong tuần trước, lực lượng Houthi tại Yemen cũng đã tham gia vào cuộc xung đột khi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Saudi Aramco và đe dọa tấn công các tàu chở dầu tại eo biển Bab el-Mandeb, qua đó tiếp tục hạn chế hoạt động vận chuyển qua một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất ở phía nam bán đảo Ả Rập.

Mọi kịch bản vẫn có thể xảy ra?

Việc các cuộc tấn công tái diễn có thể khiến giá dầu Brent nhanh chóng quay trở lại vùng 100 USD/thùng. Ngược lại, bất kỳ tín hiệu tích cực nào từ các cuộc đàm phán cũng có thể thúc đẩy giá dầu giảm dần. Tuy nhiên, có vẻ như thị trường hiện không còn phản ứng mạnh với những tuyên bố ngoại giao, đặc biệt khi nhà đầu tư đã trở nên thận trọng hơn trước cách truyền thông có phần khó đoán của Tổng thống Donald Trump.

Yếu tố quan trọng nhất hiện nay vẫn là số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Nếu xuất hiện sự cải thiện rõ rệt về lưu lượng vận tải, giá dầu có thể tiếp tục chịu áp lực giảm. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, vẫn chưa có những tín hiệu đủ rõ ràng để thị trường trở nên lạc quan hơn.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô

Vào lúc 21:30 hôm nay, thị trường sẽ chờ đợi báo cáo API về thay đổi tồn kho dầu thô. Đối với Na Uy, tuần này sẽ có hai dữ liệu quan trọng: Doanh số bán lẻ tháng 6 (thứ Tư), Tỷ lệ thất nghiệp tháng 7 (thứ Sáu). Chúng tôi không kỳ vọng các dữ liệu này sẽ tạo ra tác động đáng kể lên biến động của cặp tiền EURNOK.

Trong bối cảnh các yếu tố nội tại, biến động đáng chú ý hơn có thể chỉ xuất hiện khi dữ liệu lạm phát tháng 7 được công bố vào ngày 10/8. Nếu số liệu cao hơn dự kiến, cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Na Uy (Norges Bank) diễn ra sau đó 3 ngày (13/8) có thể trở thành tâm điểm chú ý của nhà đầu tư. Hiện tại, xác suất tăng lãi suất trong tháng 8 được thị trường định giá đã vượt quá 40%.

Phân tích kỹ thuật

Hình 2: EURNOK (05.02.2026 - 28.07.2026)

Nguồn: xStation, 28.07.2026

Sau nhịp tăng mạnh trong tháng 6, cặp tiền đã bước vào giai đoạn điều chỉnh trong tháng 7. Đà giảm chậm lại quanh vùng 10,85, ngay phía trên mức Fibonacci 78,6%. Hiện tại, EURNOK đang giao dịch quanh vùng 11,03, kiểm định các vùng kháng cự quan trọng gồm: Đường trung bình động 50 ngày. Mức Fibonacci thoái lui 50%.

Không xa phía trên, quanh vùng 11,05, là rào cản tiếp theo với sự xuất hiện của đường trung bình động 100 ngày. Một cú phá vỡ tăng giá rõ ràng khỏi vùng dao động hiện tại có thể mở ra khả năng tiếp tục xu hướng tăng và hướng trở lại vùng đỉnh tháng 6.

Kịch bản này cũng nhận được sự hỗ trợ từ các chỉ báo động lượng: RSI đã quay trở lại vùng trung tính (49,4), cho thấy vẫn còn dư địa cho một nhịp tăng. MACD cho thấy áp lực bán trong những tuần gần đây đã suy yếu đáng kể, thể hiện qua histogram liên tục thu hẹp và tiến gần về đường 0.