Thị trường nổi bật 🚩 AUD/USD giảm dù thị trường lao động Australia vượt kỳ vọng

Thị trường lao động Australia tiếp tục cho thấy sức chống chịu tốt hơn dự báo khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,4% từ mức cao nhất trong 5 năm là 4,5%, trong khi số lượng việc làm tăng thêm 40,3 nghìn, vượt xa kỳ vọng của thị trường khoảng 30 nghìn. Đồng thời, chi tiêu hộ gia đình cũng gây bất ngờ khi tăng 1,3% trong tháng 5, cao hơn nhiều so với dự báo chỉ 0,5%. Đối với nhà đầu tư, thông điệp quan trọng là sự kết hợp giữa thị trường lao động vững chắc, tiêu dùng bền bỉ và lạm phát vẫn ở mức cao đang khiến khả năng Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) sớm nới lỏng chính sách tiền tệ trở nên khó khăn hơn. Thị trường tiền tệ hiện vẫn định giá khoảng 80% khả năng RBA sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 8, nhưng dữ liệu mới nhất đã củng cố các lập luận ủng hộ một đợt tăng lãi suất nữa. Đối với đồng AUD, điều này tạo ra lực hỗ trợ từ lập trường tương đối "diều hâu" của RBA, mặc dù xu hướng trung hạn vẫn sẽ phụ thuộc vào các số liệu lạm phát và thị trường lao động sắp tới.

Thị trường lao động: Các số liệu chính đều vượt kỳ vọng

Số liệu mới nhất từ Cục Thống kê Australia (ABS) cho thấy tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 4,4%, sau khi tăng lên 4,5% trong kỳ trước – mức cao nhất trong vòng 5 năm. Đây là một bất ngờ tích cực khi các nhà kinh tế dự báo tỷ lệ thất nghiệp sẽ giữ nguyên ở mức 4,5%.

Số lượng việc làm tăng thêm 40,3 nghìn, vượt đáng kể so với dự báo của thị trường. Đồng thời, khoảng 18,3 nghìn người mất việc, nhưng tổng thể cán cân việc làm vẫn duy trì ở mức tích cực.

ABS cũng cho biết lượng người chờ bắt đầu công việc mới đã giảm trong tháng 5, góp phần thúc đẩy tăng trưởng việc làm và kéo tỷ lệ thất nghiệp đi xuống.

Điểm yếu duy nhất trong báo cáo là tổng số giờ làm việc giảm 1,1%. Theo ABS, nguyên nhân chủ yếu là do nhiều người lao động tranh thủ sử dụng số ngày nghỉ chưa dùng hết trong tháng 4.

Nhìn bề ngoài, báo cáo này khá tích cực: thất nghiệp giảm, việc làm tăng và người tiêu dùng tiếp tục chi tiêu mạnh hơn. Đây thường là những yếu tố hỗ trợ cho đồng AUD cũng như lợi suất trái phiếu chính phủ Australia. Tuy nhiên, việc số giờ làm việc suy giảm cùng với tốc độ tăng việc làm khá chậm trong các quý gần đây cho thấy thị trường lao động có thể không thực sự mạnh như các con số tiêu đề phản ánh. Nền kinh tế có thể đang tiến gần tới một bước ngoặt, nhưng vẫn chưa thực sự đạt tới thời điểm đó. Đối với RBA, các dữ liệu mới nhất vẫn chưa đủ để khẳng định rằng nền kinh tế đang hạ nhiệt một cách bền vững.

RBA đối mặt với bài toán cân bằng khó khăn

Ngân hàng Dự trữ Australia có nhiệm vụ kép: giữ lạm phát trong mục tiêu 2–3% đồng thời hỗ trợ thị trường lao động đạt trạng thái toàn dụng.

Các số liệu kinh tế mới nhất cho thấy nền kinh tế Australia vẫn đủ mạnh để RBA chưa thể chuyển sang lập trường ôn hòa hơn một cách dễ dàng.

Do đó, bộ dữ liệu lạm phát và thị trường lao động của tháng 6 sẽ đặc biệt quan trọng, bởi đây sẽ là những số liệu vĩ mô lớn cuối cùng trước cuộc họp chính sách của RBA vào tháng 8.

RBA gần đây đã giữ nguyên lãi suất tiền mặt ở mức 4,35%, sau ba lần tăng liên tiếp, mỗi lần 25 điểm cơ bản trong năm 2026. Từ đầu năm đến nay, lãi suất chính sách đã tăng từ 3,60% lên 4,35%.

Đối với thị trường tài chính, cuộc họp tháng 8 vẫn là một dấu hỏi lớn. Thị trường hiện vẫn định giá khoảng 80% khả năng RBA sẽ tạm dừng, nhưng dữ liệu việc làm mạnh cùng với sự phục hồi của chi tiêu hộ gia đình khiến quyết định này trở nên khó khăn hơn.

Lạm phát vẫn là rủi ro lớn nhất

Lạm phát CPI toàn phần của Australia đã giảm xuống 4,0% so với cùng kỳ trong tháng 5, từ mức 4,2% của tháng 4. Thoạt nhìn, đây có vẻ là tín hiệu tích cực đối với RBA.

Tuy nhiên, phần lớn sự cải thiện này đến từ việc Chính phủ Australia tạm thời cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu. Giá nhiên liệu ô tô giảm 11,9% trong tháng 5, sau khi đã giảm 7,0% trong tháng 4.

Quan trọng hơn, lạm phát trung bình cắt tỉa (Trimmed Mean Inflation) – thước đo lạm phát cơ bản được RBA ưu tiên theo dõi – lại tăng lên 3,6% từ mức 3,4%, cho thấy áp lực lạm phát nền vẫn rất dai dẳng sau khi loại bỏ các thành phần biến động mạnh.

Đây mới là điểm quan trọng nhất đối với giới giao dịch. Nếu lạm phát cơ bản chưa giảm rõ rệt hơn, RBA có thể sẽ buộc phải tiếp tục duy trì lập trường "diều hâu", thậm chí cân nhắc thêm một đợt tăng lãi suất nữa.

Chi tiêu hộ gia đình phục hồi

Một điểm đáng chú ý khác trong báo cáo là chi tiêu hộ gia đình tăng 1,3% trong tháng 5, đánh dấu sự phục hồi mạnh sau khi giảm 1,1% trong tháng 4 và 1,7% trong tháng 3.

Con số này vượt xa kỳ vọng 0,5%, cho thấy người tiêu dùng Australia vẫn khá vững vàng bất chấp chi phí sinh hoạt cao, hóa đơn năng lượng tăng và lãi vay thế chấp ngày càng lớn.

Một phần mức tăng này đến từ việc hoạt động hoàn tiền vé máy bay trở lại bình thường sau các gián đoạn liên quan đến xung đột Trung Đông. Tuy nhiên, bức tranh tổng thể không thay đổi: chi tiêu hộ gia đình vẫn chưa có dấu hiệu chững lại đáng kể.

Đối với RBA, đây là thêm một thách thức. Thị trường lao động khỏe mạnh tiếp tục hỗ trợ thu nhập của các hộ gia đình, qua đó duy trì tiêu dùng và khiến việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu trở nên khó khăn hơn.

Người vay thế chấp tiếp tục chịu áp lực

Kể từ đầu năm 2026, lãi suất tiền mặt của RBA đã tăng từ 3,60% lên 4,35%. Ba đợt tăng lãi suất liên tiếp, mỗi đợt 25 điểm cơ bản, đã khiến khoản thanh toán hàng tháng của một khoản vay thế chấp điển hình trị giá 736.000 AUD tăng thêm khoảng 342 AUD.

Tính theo năm, chi phí vay bổ sung lên tới khoảng 4.128 AUD. Nếu RBA tiếp tục nâng lãi suất thêm một lần nữa, Compare the Market ước tính khoản thanh toán hàng tháng trung bình sẽ tăng thêm khoảng 114 AUD.

Khi cộng với các đợt tăng trước đó, tổng chi phí trả nợ thế chấp hàng năm sẽ tăng khoảng 5.472 AUD. Đây là yếu tố rất quan trọng đối với nhà đầu tư, bởi tài chính hộ gia đình vẫn là một trong những kênh truyền dẫn chính của chính sách tiền tệ tại Australia.

Điều nghịch lý là mặc dù áp lực lên người vay ngày càng lớn, chi tiêu tiêu dùng vẫn chưa suy yếu đáng kể, khiến RBA có nhiều khả năng tiếp tục đánh giá nền kinh tế là quá vững chắc.

Tình trạng thiếu hụt lao động vẫn diễn ra trên diện rộng

Bất chấp mức nhập cư cao kỷ lục, các doanh nghiệp Australia vẫn tiếp tục báo cáo tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng.

Theo ABS, số lượng vị trí tuyển dụng hiện vẫn cao hơn 45% so với trước đại dịch, và đã duy trì trên 325.000 vị trí tuyển dụng trong suốt 5 năm liên tiếp.

Tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhất vẫn nằm ở:

Y tế và dịch vụ xã hội: số vị trí tuyển dụng cao hơn 90% so với trước đại dịch.

Sản xuất: cao hơn 78%.

Điện, khí đốt, nước và xử lý chất thải: cao hơn 76%.

Khai khoáng: cao hơn 58%.

Điều này rất quan trọng vì tình trạng thiếu lao động kéo dài thường duy trì áp lực tăng lương. Chừng nào các doanh nghiệp vẫn phải cạnh tranh để tuyển dụng lao động, lạm phát tiền lương nhiều khả năng sẽ còn duy trì ở mức cao, ngay cả khi tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Đối với RBA, điều này đồng nghĩa thị trường lao động có thể vẫn quá nóng để lạm phát cơ bản nhanh chóng quay về mục tiêu. Với nhà đầu tư, điều đó làm gia tăng khả năng chính sách tiền tệ sẽ duy trì ở trạng thái thắt chặt lâu hơn.

Tác động đối với đồng AUD - Biểu đồ AUD/USD

Báo cáo thị trường lao động mới nhất nhìn chung mang tính hỗ trợ đối với đồng AUD, bởi nó củng cố khả năng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn. Việc làm tăng mạnh hơn, thất nghiệp giảm và chi tiêu tiêu dùng bền bỉ đều làm giảm khả năng RBA sớm chuyển sang chính sách tiền tệ nới lỏng.

Đối với các cặp tiền như AUD/USD, AUD/JPY và EUR/AUD, câu hỏi quan trọng là liệu thị trường có bắt đầu chuyển kỳ vọng từ việc giữ nguyên lãi suất sang khả năng tăng lãi suất thêm một lần nữa hay không. Nếu xác suất tăng lãi suất tiếp tục gia tăng, đồng AUD có thể nhận được thêm lực hỗ trợ thông qua chênh lệch lãi suất.

Tuy nhiên, đồng AUD vẫn rất nhạy cảm với tâm lý rủi ro toàn cầu, giá hàng hóa và diễn biến của kinh tế Trung Quốc. Vì vậy, chỉ riêng các dữ liệu vĩ mô tích cực trong nước có thể vẫn chưa đủ để tạo nên một xu hướng tăng bền vững nếu môi trường toàn cầu trở nên kém thuận lợi hơn đối với các đồng tiền mang tính chu kỳ.

Thông điệp quan trọng nhất đối với nhà đầu tư khá rõ ràng: báo cáo thị trường lao động mới nhất đã làm giảm kỳ vọng về việc RBA sớm chuyển sang lập trường ôn hòa, đồng thời khiến báo cáo lạm phát sắp tới trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Quan sát trên biểu đồ AUD/USD, cặp tiền hiện đã phá xuống dưới đường EMA 200 kỳ (đường màu đỏ), vốn thường đóng vai trò là vùng hỗ trợ giúp giá bật tăng kể từ tháng 4/2025. Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu đợt giảm mới nhất có phải là sự khởi đầu của một xu hướng đảo chiều bền vững hay chỉ đơn thuần là một nhịp điều chỉnh sâu hơn tương tự các đợt giảm trước. Vùng hỗ trợ quan trọng gần nhất nằm quanh 0,67, tương ứng với đáy thiết lập trong tháng 3, trong khi đường EMA 200 kỳ quanh mốc 0,70 hiện đóng vai trò là vùng kháng cự quan trọng nhất.

Nguồn: xStation5