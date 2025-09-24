Thị trường nổi bật: AUDJPY (24.09.2025)

AUDJPY bật tăng mạnh 0,7%, sau sự suy yếu mạnh mẽ của đồng JPY. Động lực tăng của AUDJPY được hỗ trợ bởi dữ liệu xu hướng tích cực từ cả hai nền kinh tế, đặc biệt là mức lạm phát tháng tại Úc cao hơn dự báo, làm giảm kỳ vọng nới lỏng tiền tệ trong nước. Cặp tiền AUDUSD cũng bật lại từ vùng biên dưới của kênh tăng rõ rệt. Đà tăng hôm nay đã xóa bỏ nhịp điều chỉnh gần đây, vốn đã đẩy cặp tiền này rời khỏi mức cao nhất kể từ đầu năm 2025. (Nguồn: xStation5) Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demo Tạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại Điều gì đang định hình AUDJPY hôm nay? Chỉ số giá tiêu dùng của Úc tăng 3,0% YoY trong tháng 8, từ mức 2,8% tháng 7 và cao hơn một chút so với dự báo. Mức tăng một phần do hiệu ứng cơ sở nhưng cũng cho thấy áp lực bền vững, đặc biệt ở các dịch vụ như nhà hàng, đồ ăn mang đi và dịch vụ nghe nhìn. Lạm phát lõi trái chiều: trimmed mean giảm xuống 2,6%, trong khi thước đo loại trừ yếu tố biến động tăng lên 3,4%. Chi phí nhà ở cũng tăng, gợi ý rủi ro lạm phát quý III cao hơn sau nhiều tháng hạ nhiệt.

Thị trường nhanh chóng điều chỉnh kỳ vọng lãi suất sau số liệu lạm phát bất ngờ, khi nhiều ngân hàng lớn bỏ dự báo cắt giảm vào tháng 11. Xác suất hạ lãi suất giảm còn 50% từ gần 70% trước dữ liệu, với nhà đầu tư hiện kỳ vọng lãi suất giữ ở mức 3,6% ít nhất đến tháng 5/2026. Các nhà phân tích lưu ý thị trường lao động là biến số chính cho định hướng chính sách, dù biến động cao khiến khả năng cắt giảm trong ngắn hạn ít đi. RBA tiếp tục nhấn mạnh CPI theo quý là thước đo ưu tiên.

Ở chiều JPY, hoạt động khu vực tư nhân tại Nhật Bản đang chậm lại rõ rệt, theo PMI sơ bộ tháng 9. Chỉ số tổng hợp rơi xuống mức thấp nhất 4 tháng, với sản xuất giảm mạnh hơn dự kiến từ 49,7 xuống 48,4 – thấp nhất kể từ tháng 3 – do đơn hàng sụt giảm và xuất khẩu yếu. Dịch vụ vẫn mở rộng, giúp bù đắp phần nào nhờ nhu cầu nội địa ổn định. Áp lực chi phí tiếp tục tồn tại, giá bán tăng, trong khi tăng trưởng việc làm chậm lại xuống mức thấp nhất trong 2 năm.

