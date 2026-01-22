Thị trường nổi bật: AUDUSD

Đồng AUD đang chiếm ưu thế trong phiên giao dịch ngoại hối hôm nay, tăng tới 0,7% so với đô la Mỹ sau khi công bố dữ liệu mới nhất về thị trường lao động Australia. Sự giảm bất ngờ của tỷ lệ thất nghiệp một lần nữa làm tăng khả năng RBA sẽ tăng lãi suất, đẩy AUDUSD hướng tới mức cao nhất trong nhiều năm.
AUDUSD hiện đang giao dịch ở mức cao nhất kể từ cuối tháng 9 – tháng 10/2025. Sau một tuần đi ngang, biến động đã trở lại, và giá bật lên từ đường trung bình động hàm mũ 12 tuần (EMA12, tím nhạt), củng cố xu hướng tăng dài hạn. Cặp tiền này đang tiến gần vùng 0,68–0,69, vốn đã là ngưỡng kháng cự kể từ 2023. Việc phá vỡ mức này có thể xảy ra nếu thị trường lao động tiếp tục thắt chặt và lạm phát vẫn cao. Tuy nhiên, việc đạt mức cao nhiều năm có thể khiến các nhà giao dịch thận trọng hơn khi đặt cược vào việc xu hướng tiếp tục. Nguồn: xStation5
Điều gì đang thúc đẩy AUDUSD hôm nay?
Tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giảm: Tỷ lệ thất nghiệp ở Australia giảm từ 4,3% vào tháng 11 xuống còn 4,1% vào tháng 12, trái với dự báo tăng lên 4,4%. Dữ liệu việc làm cũng gây bất ngờ tích cực, với 65,2 nghìn việc làm mới được tạo ra sau mức giảm mạnh vào tháng 11 (dự báo: 28,3 nghìn). Dữ liệu tháng 12 chịu ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ (nhu cầu lao động cao hơn trong kỳ nghỉ lễ), nhưng với lạm phát ở mức 3,2% (Q3 2025), báo cáo đã làm dấy lên lo ngại về vòng xoáy tiền lương – giá cả.
Thị trường đang định giá khả năng tăng lãi suất của RBA: Thị trường lao động thắt chặt và lạm phát cao hạn chế Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA), vốn đã ngừng cắt giảm lãi suất vào tháng 8 ở mức 3,6%. Dữ liệu mới đẩy xác suất tăng lãi suất vào tháng 2 lên 58%, trong khi thị trường kỳ vọng gần hai lần tăng 25 điểm cơ bản vào cuối năm 2026 (qua hợp đồng tương lai lãi suất tiền mặt).
Sự trở lại của tâm lý ưa rủi ro: Việc hủy bỏ sáng kiến ngoại giao của Trump liên quan Greenland và giảm rủi ro chiến tranh thương mại mới cũng hỗ trợ dòng vốn chuyển từ tài sản an toàn (franc, đô la) sang các đồng tiền rủi ro hơn, bao gồm AUD. Tâm lý “risk-on” này cũng được phản ánh qua điều chỉnh của vàng (-0,25%).
