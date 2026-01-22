Thị trường nổi bật: AUDUSD

Đồng AUD đang chiếm ưu thế trong phiên giao dịch ngoại hối hôm nay, tăng tới 0,7% so với đô la Mỹ sau khi công bố dữ liệu mới nhất về thị trường lao động Australia. Sự giảm bất ngờ của tỷ lệ thất nghiệp một lần nữa làm tăng khả năng RBA sẽ tăng lãi suất, đẩy AUDUSD hướng tới mức cao nhất trong nhiều năm.

AUDUSD hiện đang giao dịch ở mức cao nhất kể từ cuối tháng 9 – tháng 10/2025. Sau một tuần đi ngang, biến động đã trở lại, và giá bật lên từ đường trung bình động hàm mũ 12 tuần (EMA12, tím nhạt), củng cố xu hướng tăng dài hạn. Cặp tiền này đang tiến gần vùng 0,68–0,69, vốn đã là ngưỡng kháng cự kể từ 2023. Việc phá vỡ mức này có thể xảy ra nếu thị trường lao động tiếp tục thắt chặt và lạm phát vẫn cao. Tuy nhiên, việc đạt mức cao nhiều năm có thể khiến các nhà giao dịch thận trọng hơn khi đặt cược vào việc xu hướng tiếp tục. Nguồn: xStation5

Điều gì đang thúc đẩy AUDUSD hôm nay?