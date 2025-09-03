Thị trường nổi bật: AUDUSD (03.09.2025)

Đồng đô la Úc (AUD) đang dẫn đầu đà hồi phục so với đồng bạc xanh (AUDUSD: +0,15%), bắt đầu sau đợt bán tháo trên thị trường trái phiếu Mỹ. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm đã quay trở lại mức 5% lần đầu tiên kể từ giữa tháng 7, gia tăng áp lực lên thị trường nợ toàn cầu. AUDUSD cũng được hỗ trợ bởi các số liệu kinh tế mới của Úc, củng cố quan điểm thận trọng của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA).
Sau khi giảm xuống dưới mốc 0,65 vào ngày hôm qua, AUDUSD đã quay trở lại trên đường trung bình động hàm mũ 100 kỳ (EMA100, màu tím đậm) trên biểu đồ H4, hiện đang đóng vai trò hỗ trợ mạnh. Nếu giá đóng cửa vượt lên trên EMA30 (màu tím nhạt), đà tăng gần đây có thể được tái khởi động, đưa tỷ giá tiến về biên trên của vùng tích lũy hiện tại. Nguồn: xStation5
Điều gì đang chi phối AUDUSD hôm nay?
-
GDP Úc tăng 0,6% theo quý trong Q2/2025, vượt dự báo 0,5% và cao hơn mức 0,3% trước đó. Đà tăng trưởng được thúc đẩy bởi tiêu dùng hộ gia đình, nhờ vào sự phục hồi tiền lương, lãi suất thấp hơn và điều kiện thời tiết thuận lợi. Tuy nhiên, đầu tư công và tư nhân tiếp tục suy yếu, có thể ảnh hưởng đến số liệu nửa cuối năm.
-
Dữ liệu này củng cố kỳ vọng rằng RBA sẽ duy trì lập trường thận trọng trong các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo. Đợt giảm 25 điểm cơ bản trong tháng 8 xuống còn 3,6% mang tính phòng ngừa, nhằm tránh suy giảm kinh tế quá mức (đặc biệt là trên thị trường lao động) trong bối cảnh các mức thuế quan của Donald Trump. RBA cho biết lạm phát, hiện đã tăng lên 2,8% trong tháng 7 (cao nhất trong vòng 1 năm), sẽ là yếu tố dẫn dắt các quyết định nới lỏng tiếp theo.
-
Đồng AUD cũng được hỗ trợ bởi số liệu PMI dịch vụ Caixin của Trung Quốc cao hơn dự báo (53 so với dự báo 52,4 và mức 52,6 trước đó), ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong 15 tháng. Hoạt động kinh doanh mở rộng chủ yếu nhờ du lịch và giải trí, trong khi việc làm vẫn chịu áp lực do các doanh nghiệp Trung Quốc cắt giảm nhân sự để bảo vệ biên lợi nhuận trong bối cảnh chi phí lao động và nguyên liệu tăng cao.
