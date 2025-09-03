Thị trường nổi bật: AUDUSD (03.09.2025)

Đồng đô la Úc (AUD) đang dẫn đầu đà hồi phục so với đồng bạc xanh (AUDUSD: +0,15%), bắt đầu sau đợt bán tháo trên thị trường trái phiếu Mỹ. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm đã quay trở lại mức 5% lần đầu tiên kể từ giữa tháng 7, gia tăng áp lực lên thị trường nợ toàn cầu. AUDUSD cũng được hỗ trợ bởi các số liệu kinh tế mới của Úc, củng cố quan điểm thận trọng của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA).

Sau khi giảm xuống dưới mốc 0,65 vào ngày hôm qua, AUDUSD đã quay trở lại trên đường trung bình động hàm mũ 100 kỳ (EMA100, màu tím đậm) trên biểu đồ H4, hiện đang đóng vai trò hỗ trợ mạnh. Nếu giá đóng cửa vượt lên trên EMA30 (màu tím nhạt), đà tăng gần đây có thể được tái khởi động, đưa tỷ giá tiến về biên trên của vùng tích lũy hiện tại. Nguồn: xStation5

Điều gì đang chi phối AUDUSD hôm nay?