Thị trường nổi bật: AUDUSD (03.12.2025)

AUDUSD tiếp tục xu hướng tăng, với mức tăng thêm 0,3% nhờ đà suy yếu chung của đồng USD và số liệu GDP mới nhất của Úc. Dữ liệu tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng, nhưng lại nhấn mạnh áp lực lạm phát đang gia tăng liên tục, qua đó củng cố kỳ vọng của thị trường về một RBA diều hâu hơn.

Hôm nay, cặp tiền AUDUSD đã phòng thủ thành công tại mức Fibonacci 50,0 (khoảng 0,656) và hiện đang tiến đến kiểm tra vùng kháng cự tiếp theo quanh 0,658–0,659, trùng với mức Fibonacci 61,8. Nếu lo ngại về sự suy giảm tăng trưởng kinh tế Trung Quốc không lấn át chênh lệch lãi suất, tỷ giá nhiều khả năng vẫn sẽ duy trì vững trên đường EMA100 (màu tím đậm). Nguồn: xStation5

Điều gì đang chi phối AUDUSD hôm nay?

GDP của Úc tăng 0,4% theo quý (2,1% theo năm), được dẫn dắt bởi đầu tư tư nhân mạnh mẽ và tiêu dùng hộ gia đình. Đầu tư công và chi tiêu chính phủ cũng đóng góp tích cực vào tăng trưởng. Các yếu tố bù trừ gồm giảm tồn kho và cán cân thương mại âm, do nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu. Áp lực giá tiếp tục tăng, chủ yếu từ năng lượng, chi phí thuê nhà, thực phẩm và chi phí lao động. Mặc dù tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng (đồng thuận Bloomberg: 0,7% theo quý), diễn biến lạm phát rõ rệt củng cố kỳ vọng rằng RBA sẽ duy trì lập trường cứng rắn, trong khi đồng USD suy yếu rộng rãi tiếp tục hỗ trợ cho AUDUSD.

Chênh lệch lợi suất trái phiếu 2 năm giữa Úc và Mỹ đã tăng lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2017. Chính sách tiền tệ của Mỹ phản ánh cả kỳ vọng giảm lãi suất trong ngắn hạn và triển vọng ôn hòa hơn trong dài hạn, khi thị trường dự đoán Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ được thay thế bởi một ứng viên do Tổng thống Trump đề cử vào đầu năm 2026. Qua đêm, ông Trump nhắc đến cố vấn kinh tế trưởng Kevin Hassett như một “ứng viên tiềm năng cho ghế Chủ tịch Fed.” Thị trường coi Hassett là một trong những ứng viên ủng hộ lãi suất thấp mạnh nhất trong danh sách không chính thức, vốn chủ yếu gồm các quan chức Fed đương nhiệm hoặc từng làm việc tại Fed.

AUD còn được hỗ trợ thêm bởi PMI dịch vụ Trung Quốc cao hơn dự báo (52,1 so với 52 dự kiến). Ngành dịch vụ của Trung Quốc mở rộng trong tháng 11, dù tốc độ tăng trưởng giảm nhẹ (trước đó: 52,6). Đơn hàng mới và nhu cầu xuất khẩu cải thiện, được hỗ trợ bởi sự giảm bớt căng thẳng thương mại Mỹ–Trung. Tuy nhiên, việc làm tiếp tục giảm, biên lợi nhuận chịu áp lực, chi phí đầu vào tăng tháng thứ 9 liên tiếp, và kỳ vọng hoạt động tương lai suy yếu, cho thấy những thách thức vẫn còn.

Chênh lệch lợi suất trái phiếu 2 năm giữa Úc và Mỹ đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2017 trong tháng qua. Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance LP