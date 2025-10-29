Thị trường nổi bật: AUDUSD (29.10.2025)

AUDUSD tăng 0,25% nhờ dữ liệu CPI của Úc mạnh nhất trong hơn một năm, làm giảm khả năng cắt giảm lãi suất thêm. Kỳ vọng chính sách diều hâu hơn từ Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), cùng với tâm lý “ưa rủi ro” lan rộng và lạc quan mới về khả năng đạt được thỏa thuận thương mại Mỹ–Trung, đang giúp đồng AUD trở thành đồng tiền mạnh nhất trong nhóm G10 tuần này.

Cặp AUDUSD đã vượt lên trên mức thoái lui Fibonacci 50% của nhịp giảm gần nhất, nhưng gặp kháng cự quanh vùng đỉnh gần đây 0,66. Động lực “risk-on” mạnh mẽ cũng được thể hiện rõ trên AUDJPY (đường màu xanh). Nguồn: xStation5

Yếu tố thúc đẩy AUDUSD hôm nay?

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Úc trong quý III/2025 tăng lên 3,2% (trước đó: 2,1%, dự báo: 3%) — mức cao nhất kể từ quý II/2024. Điều đáng lo ngại hơn đối với ổn định giá cả là dữ liệu hàng tháng cho thấy lạm phát lõi tăng lên 3,7% trong tháng 9. Áp lực giá chủ yếu đến từ: Nhà ở: +2,5% theo quý, Giải trí & văn hóa: +1,9%, Vận tải: +1,2% và Giá điện: tăng mạnh 9%

Kết quả CPI cao hơn dự báo đã “trói tay” RBA, sau khi ngân hàng này tạm dừng nới lỏng vào tháng 9 do dữ liệu hàng tháng đáng lo ngại (lãi suất giữ nguyên ở mức 3,6% từ tháng 8). RBA từng nhấn mạnh họ ưu tiên dữ liệu hàng quý vì ít biến động hơn, nên việc lạm phát tiếp tục cao rõ rệt này làm giảm mạnh khả năng cắt giảm lãi suất thêm. Đáng chú ý, CPI bình quân cắt tỉa (trimmed mean) — loại trừ các biến động cực đoan — đã vượt dự báo của RBA lần đầu tiên kể từ năm 2022.

Tuy nhiên, RBA vẫn đối mặt với thế lưỡng nan, khi lạm phát phục hồi trong khi thị trường lao động chậm lại. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,5% tháng trước — cao nhất trong gần 4 năm. Dù vậy, Thống đốc Michele Bullock vẫn giữ lập trường diều hâu, nhấn mạnh “tỷ lệ thất nghiệp chưa vượt xa dự báo” và số liệu lao động có thể biến động.

Kết quả là đồng AUD tiếp tục mạnh lên trên diện rộng, mở rộng đà tăng trong tuần này so với USD. Đồng tiền này cũng được hỗ trợ bởi khẩu vị rủi ro toàn cầu tăng cao, nhờ báo cáo lợi nhuận tích cực trên Phố Wall, tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ–Trung của ông Trump, và lợi suất trái phiếu Úc tăng.

Lợi suất trái phiếu 2 năm của Úc đã tăng khoảng 20 điểm cơ bản kể từ đầu tuần, lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2025, với AUDUSD di chuyển sát theo chênh lệch lợi suất sau giai đoạn đi ngang ngắn. Nguồn: XTB Research, Bloomberg data.