Thị trường nổi bật - AUDUSD (30.09.2025)

Mặc dù vàng vẫn đang là tâm điểm nóng của dòng tiền, nhưng sự biến động mạnh vào đầu phiên sáng của AUD/USD sau quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã khiến cặp tiền này trở thành thị trường nổi bật nhất trong hôm nay.

RBA đã giữ nguyên lãi suất tiền mặt, với một quyết định nhất trí, đồng thời đưa ra sự điều chỉnh rõ ràng theo hướng diều hâu trong đánh giá triển vọng lạm phát. Quyết định này đúng như dự báo, nhưng tuyên bố kèm theo lại mang sắc thái cứng rắn hơn. Thông cáo nhấn mạnh tốc độ giảm của lạm phát lõi đã chậm lại, điều mà thị trường diễn giải như một tín hiệu mạnh mẽ chống lại việc cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn.

Dữ liệu vĩ mô cải thiện — đặc biệt là tiêu dùng phục hồi và thị trường lao động ổn định — đã loại bỏ nhu cầu cấp bách cho các đợt cắt giảm, qua đó tiếp tục hỗ trợ đồng đô la Úc. RBA ghi nhận rằng hoạt động kinh tế đang dần phục hồi và thị trường lao động vẫn còn khá thắt chặt. Sự bất ổn toàn cầu vẫn tồn tại, đặc biệt liên quan đến chính sách thương mại của Mỹ, nhưng những kịch bản cực đoan hiện ít khả năng xảy ra hơn, và tác động của thuế quan lên nền kinh tế có thể được kiềm chế.

RBA vẫn duy trì cách tiếp cận thận trọng, nhấn mạnh sẵn sàng điều chỉnh chính sách khi có thêm dữ liệu. Ngân hàng cũng khẳng định cần thêm thời gian để đánh giá đầy đủ tác động từ các đợt cắt giảm trước đó. Phản ứng của thị trường diễn ra mạnh mẽ: AUD/USD bật tăng mạnh khi nhà đầu tư loại bỏ rủi ro cắt giảm lãi suất, hỗ trợ đồng tiền này trong ngắn hạn. Chu kỳ tạm dừng có thể kéo dài nếu lạm phát duy trì ở mức cao và đà phục hồi kinh tế tiếp tục. Bên cạnh đó, giá hàng hóa tăng đang mang lại lợi ích cho Úc nhờ doanh thu xuất khẩu cao hơn. Tăng trưởng mạnh hơn ở Trung Quốc cũng cho thấy triển vọng kinh tế Úc sẽ cải thiện nhanh trong ngắn hạn.

Cặp tiền AUD/USD đã vượt mốc 0,6600 và đang kiểm tra mức Fibonacci thoái lui 50,0% của xu hướng giảm trước đó trong bối cảnh xu hướng chính vẫn là tăng. Minh chứng rõ nhất là giá đồng tiếp tục tăng, tạo thêm lực đẩy cho đồng đô la Úc.

Ngoài ra, khi so sánh với đô la New Zealand, cặp AUD/NZD đã đạt 1,14 — mức cao nhất kể từ năm 2022. Đây là diễn biến hiếm hoi trong 12 năm qua, mặc dù ở cuối thập kỷ trước, cặp tiền này từng giao dịch ở mức cao hơn nhiều, gợi ý tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa nếu kinh tế toàn cầu phục hồi. Hơn nữa, hiện đang có sự khác biệt đáng kể trong lập trường chính sách tiền tệ giữa Úc và New Zealand.