Thị trường nổi bật: AUDUSD lao dốc sau dữ liệu lạm phát!

Đồng AUD đang suy yếu so với toàn bộ các đồng tiền trong nhóm G10 sau khi dữ liệu CPI của Australia thấp hơn kỳ vọng (AUD/USD, AUD/NZD: -0,3%). Cả số liệu lạm phát tháng 6 và báo cáo đầy đủ của quý II đều thấp hơn mốc 4%, mang lại cho Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) những tín hiệu tích cực đầu tiên sau nhiều tháng mạnh tay nâng lãi suất

Phân tích kỹ thuật: AUDUSD (D1)

AUDUSD đang kiểm định các vùng kỹ thuật quan trọng trong bối cảnh áp lực bán gia tăng. Việc giữ vững các mức Fibonacci thoái lui 50,0% và 61,8% là điều cần thiết để ngăn cặp tiền giảm sâu hơn về khu vực 0,6900. Nếu giá phá vỡ vùng đệm màu vàng (0,68800–0,69000), điều này sẽ xác nhận xu hướng giảm quay trở lại, đồng thời có thể bị khuếch đại nếu lạm phát tại Australia tiếp tục hạ nhiệt. Chỉ báo RSI vẫn dao động quanh ngưỡng trung tính 50, cho thấy vẫn còn dư địa để áp lực bán tiếp diễn.

Hy vọng duy nhất của phe mua là Fed phát đi tín hiệu cực kỳ dovish và AUDUSD lấy lại được đường EMA 100 ngày (màu tím đậm). Tuy nhiên, kịch bản này có vẻ khó xảy ra khi thị trường lao động Mỹ vẫn rất vững chắc (tỷ lệ thất nghiệp ổn định, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục), PMI tiếp tục tăng và Chủ tịch Fed Kevin Warsh vẫn giữ lập trường cứng rắn đối với lạm phát cao hơn mục tiêu.

Nguồn: xStation5

Điều gì đang kéo AUDUSD giảm hôm nay?

Lạm phát giảm xuống dưới 4%: CPI của Australia giảm xuống 3,8% YoY trong tháng 6 từ mức 4,0% của tháng 5, đồng thời giảm 0,1% MoM. Trong quý II, lạm phát chậm lại còn 0,6% QoQ (4,0% YoY), so với mức 1,4% QoQ trong quý I. Quan trọng hơn đối với RBA, lạm phát trimmed mean đạt 3,6% YoY (0,8% QoQ), thấp hơn dự báo của ngân hàng trung ương (3,8%).

Giá nhiên liệu giảm giúp kéo CPI đi xuống: Yếu tố chính khiến lạm phát hạ nhiệt là giá nhiên liệu giảm gần 11% trong tháng 6, kéo theo áp lực giảm giá trong nhóm vận tải và hàng hóa. Ngược lại, chi phí nhà ở vẫn là yếu tố gây áp lực lớn (+6,8% YoY), khi chi phí xây dựng nhà mới tăng 5,8% YoY do giá vật liệu và nhân công tăng. Đồng thời, lạm phát dịch vụ tăng lên 4,0% YoY, cho thấy áp lực giá trong nước vẫn còn hiện hữu.

Thị trường xóa bỏ kỳ vọng tăng lãi suất: Xác suất RBA nâng lãi suất trong tháng 8, theo định giá của thị trường hoán đổi (swap market), đã giảm về 0%. Thực tế, kỳ vọng tăng lãi suất đã suy giảm trên toàn bộ các kỳ hạn. Hiện Australia vẫn là nền kinh tế có lãi suất cao nhất trong nhóm G10 (4,35%). Lần tăng lãi suất gần nhất diễn ra vào tháng 5, trong khi những tháng sau đó, Thống đốc RBA liên tục phát tín hiệu dovish khi cho rằng mức lãi suất hiện tại là phù hợp để tạm dừng và đánh giá thêm.

Thị trường hiện không còn định giá khả năng Australia tăng lãi suất đầy đủ trước tháng 3/2027. Định giá của tuần trước (đường màu xanh) gần như chắc chắn cho thấy một đợt tăng lãi suất vào tháng 2, trong khi hiện tại đường cong đang dần trở về trạng thái gần như đi ngang của một tháng trước, thời điểm thị trường kỳ vọng RBA sẽ tạm dừng do hy vọng căng thẳng tại Trung Đông sẽ hạ nhiệt. Nguồn: XTB Research.