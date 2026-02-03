Thị trường nổi bật: AUDUSD tăng mạnh📈sau khi RBA bất ngờ tăng lãi suất (03.02.2026)

Trong khi thị trường đã dần hình thành kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất của RBA, một số ngân hàng đầu tư lớn vẫn là ngoại lệ, dự đoán rằng RBA sẽ giữ nguyên lãi suất. Do đó, Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) đã gây bất ngờ nhẹ khi tăng lãi suất - không chỉ thông qua hành động tăng 25 điểm cơ bản mà còn nhờ quan điểm định hướng tương lai. RBA trở thành ngân hàng trung ương lớn đầu tiên chuyển hướng thắt chặt trong năm 2026, trái ngược với bối cảnh tiền tệ toàn cầu khi nhiều ngân hàng khác vẫn đang dần hạ nhiệt sau đợt tăng lạm phát năm 2022.

Chiến lược của RBA

RBA nâng lãi suất cơ bản 25 điểm, lên 3,85% từ 3,6%, đánh dấu lần tăng đầu tiên kể từ tháng 2/2024. Vài tháng trước, kịch bản chủ đạo vẫn nghiêng về nới lỏng; tuy nhiên, sự chuyển hướng cứng rắn vào cuối 2025, cùng với áp lực giá dai dẳng, đã đẩy xác suất cho động thái hôm nay lên 80%. Hội đồng RBA nêu ba nguyên nhân chính:

Lạm phát dai dẳng: Tăng giá nhanh hơn dự kiến trong nửa sau 2025. Lạm phát cốt lõi (trimmed mean) hiện 3,4%, vẫn cao hơn mức mục tiêu 2–3%.

Tiêu dùng mạnh mẽ: Chi tiêu hộ gia đình tăng tốc, đi kèm với hoạt động kinh doanh sôi động. Tăng trưởng kinh tế vẫn ổn định với dấu hiệu tiếp tục tăng tốc.

Thị trường lao động thắt chặt: Tỷ lệ thất nghiệp đạt mức thấp 7 tháng 4,1%, trong khi nguồn cung lao động hạn chế.

RBA lưu ý một số thành phần lạm phát có thể là tạm thời, nhưng rủi ro chính đến từ áp lực nguồn cung và sự phục hồi nhanh chóng của cầu tư nhân.

Dự báo vĩ mô: Lạm phát được điều chỉnh đáng kể

Dự báo kinh tế mới của RBA cho thấy triển vọng cứng rắn hơn:

Tăng trưởng GDP: Dự kiến gần mức tiềm năng trong năm nay, trước khi giảm hơn 1 điểm phần trăm so với xu hướng vào nửa cuối 2026.

Lạm phát (Trimmed Mean): Khoảng 0,9% quý/quý cho hai quý tới (tăng từ mức 0,7% thông thường), kết thúc năm 2026 ở 3,2%/năm – vẫn trên giới hạn trên của mục tiêu.

Thất nghiệp: Dự kiến tăng dần khi chu kỳ thắt chặt bắt đầu

Thống đốc Michele Bullock nhấn mạnh lạm phát khả năng sẽ vượt mục tiêu trong thời gian dài. Trong khi bà chưa khẳng định đây là bắt đầu chu kỳ liên tục hay chỉ là điều chỉnh một lần, các nhà phân tích tổ chức lại có quan điểm cứng rắn hơn. Ngân hàng CBA dự đoán có thể tăng thêm vào tháng 5, trong khi Westpac nhận định “ngưỡng cho thắt chặt thêm vẫn rất thấp.”

Hiện tại, thị trường dự đoán một lần tăng đầy đủ có thể không diễn ra trước tháng 8, mặc dù xác suất cho động thái tháng 5 đã lên 87%. Nguồn: Bloomberg Finance LP

Phân tích kỹ thuật

Cặp AUD/USD đã tăng mạnh nhiều tuần, hiện thử nghiệm mức 0,70. Mặc dù đợt bán tháo gần đây trên thị trường hàng hóa có thể tạo áp lực điều chỉnh sâu hơn, nhưng kim loại đang phục hồi: Đồng gần 13.000 USD, Bạc gần 90 USD, Vàng lấy lại 4.900 USD. Đóng cửa hàng ngày trên mức này cho Vàng có thể hình thành mô hình “bullish engulfing”, báo hiệu kết thúc điều chỉnh gần đây.

Đang giao dịch ở mức cao nhất kể từ tháng 2/2023, đồng “Aussie” dường như vị thế tốt. Chênh lệch lợi suất giữa Australia và Mỹ mở rộng, kết hợp với siêu chu kỳ hàng hóa, có thể đẩy cặp này lên mức 61,8% Fibonacci tại 0,7200, với mục tiêu trung hạn 0,74 - 0,75.