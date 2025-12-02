Thị trường nổi bật - Bitcoin

Giá Bitcoin đang có sự hồi nhẹ sau đợt bán tháo gần 6% vào ngày hôm qua, phục hồi lên khoảng 86.500 USD. Tuy nhiên, nhìn vào hai lần giảm trước đó trong chu kỳ tăng giá hiện tại, có thể thấy xu hướng kiểm tra lại các đáy ngắn hạn vẫn tồn tại và không nên quá bất ngờ trước các kịch bản như vậy.
-
Một đợt giảm tiềm năng xuống dưới 81.000 USD có thể kích hoạt làn sóng bán mạnh tiếp theo, dựa trên các mức kỹ thuật quan trọng (các phản ứng giá trước đó) và các tín hiệu on-chain, bao gồm chỉ số “true market mean” từ Glassnode, thể hiện giá trung bình mà các nhà đầu tư đã mua Bitcoin.
-
Các mức kháng cự then chốt vẫn là 92.000 USD, tương ứng với đỉnh ngắn hạn gần nhất và 100.000 USD, vừa là ngưỡng tâm lý quan trọng, vừa là khu vực nhận được nhiều sự quan tâm trong thị trường quyền chọn.
Biểu đồ Bitcoin (khung thời gian D1)
Nguồn: xStation5
DE40: DAX tăng gần 1% trong bối cảnh cổ phiếu ô tô tăng vọt sau báo cáo của BofA 🔎
Thị trường nổi bật - US100 (04.12.2025)
CẬP NHẬT MỚI: Giá dầu giảm sau dữ liệu của EIA 📈
Giá đồng đạt mức đỉnh kỷ lục mới!🚨
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.