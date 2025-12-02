Đọc thêm
Thị trường nổi bật - Bitcoin

Giá Bitcoin đang có sự hồi nhẹ sau đợt bán tháo gần 6% vào ngày hôm qua, phục hồi lên khoảng 86.500 USD. Tuy nhiên, nhìn vào hai lần giảm trước đó trong chu kỳ tăng giá hiện tại, có thể thấy xu hướng kiểm tra lại các đáy ngắn hạn vẫn tồn tại và không nên quá bất ngờ trước các kịch bản như vậy.

  • Một đợt giảm tiềm năng xuống dưới 81.000 USD có thể kích hoạt làn sóng bán mạnh tiếp theo, dựa trên các mức kỹ thuật quan trọng (các phản ứng giá trước đó) và các tín hiệu on-chain, bao gồm chỉ số “true market mean” từ Glassnode, thể hiện giá trung bình mà các nhà đầu tư đã mua Bitcoin.

  • Các mức kháng cự then chốt vẫn là 92.000 USD, tương ứng với đỉnh ngắn hạn gần nhất và 100.000 USD, vừa là ngưỡng tâm lý quan trọng, vừa là khu vực nhận được nhiều sự quan tâm trong thị trường quyền chọn.

Biểu đồ Bitcoin (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5

