Thị trường nổi bật - Bitcoin (02.10.2025)

Bitcoin đã vượt mốc 118.000 USD, được thúc đẩy bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất, cùng với những lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa. Báo cáo việc làm NFP của Mỹ, vốn được mong đợi công bố vào thứ Sáu, sẽ không được phát hành, trong khi dữ liệu riêng lẻ — báo cáo JOLTS tháng 8 (nhỉnh hơn dự báo) và báo cáo ADP tháng 9 (yếu hơn nhiều, cho thấy việc làm suy giảm) — đã cung cấp cho Fed thêm lý do để cắt giảm lãi suất.

Thị trường kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất thêm 2 lần trong năm nay, mặc dù các dữ liệu ngoài lao động vẫn khá vững chắc và không cho thấy vấn đề trong tiêu dùng tại Mỹ. Do đó, đồng USD đang suy yếu trong điều kiện “khá lành mạnh” (không phải suy thoái), qua đó hỗ trợ đà tăng trên Phố Wall cũng như thị trường tiền điện tử, cả hai đều hưởng lợi từ lợi suất trái phiếu giảm và khẩu vị rủi ro tăng lên. Dòng vốn ròng vào các quỹ ETF ETH và BTC đã tăng trở lại; riêng với Bitcoin, dòng vốn trong ngày cuối tháng 9 đạt 429 triệu USD, củng cố thêm đà tăng tích cực.

Về phân tích kỹ thuật, Bitcoin hiện giao dịch quanh mức cao hơn 5% so với giá vốn trung bình của holder ngắn hạn (STH Realized Price) và đã tìm thấy hỗ trợ mạnh tại vùng 110.000 USD — mức quan trọng cả về kỹ thuật lẫn dữ liệu on-chain. Kịch bản cơ sở hiện nay là một nỗ lực “tấn công” mức đỉnh lịch sử gần 123.000 USD, đặc biệt nếu tâm lý trên Phố Wall tiếp tục khả quan. Một mô hình hai đáy (double-bottom) cũng đã hình thành quanh vùng 108.000–110.000 USD, củng cố thêm xu hướng tăng. Tuy nhiên, nếu quay về vùng 100.000 USD, khả năng kiểm định khu vực 98.000–100.000 USD sẽ gia tăng.

Nguồn: xStation5