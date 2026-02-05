Thị trường nổi bật: BITCOIN🚨

Bitcoin đang tiếp tục mở rộng đà giảm trong bối cảnh thị trường crypto chứng kiến một làn sóng bán tháo mang tính “chưa từng có”, khi giá rơi xuống dưới ngưỡng tâm lý quan trọng 70.000 USD vào đúng thời điểm nhạy cảm (hiện giảm khoảng 2,4%, về quanh 70.800 USD). Đợt sụt giảm mạnh này được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố đồng thời, bao gồm sự suy yếu của “AI Trade”, tín hiệu chuyển hướng “diều hâu” từ việc đề cử Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed, cũng như sự tan rã của “lưới an toàn” từ dòng tiền tổ chức khi các quỹ ETF ghi nhận áp lực rút vốn ngày càng tăng.

Về mặt kỹ thuật, BITCOIN đang trong xu hướng giảm rõ rệt, mất khoảng 42% kể từ đỉnh tháng 10. Giá đã phá vỡ hàng loạt vùng hỗ trợ quan trọng và hiện giao dịch quanh 71.150 USD, dao động sát ngưỡng tâm lý 70.000 USD. Chỉ báo MACD cho thấy xu hướng giảm đang chiếm ưu thế, với histogram nằm sâu dưới đường zero. Nếu Bitcoin duy trì giảm dưới 70.000 USD, thị trường có thể mở rộng nhịp điều chỉnh về 68.000 USD (vùng màu vàng) hoặc thậm chí lùi về vùng hỗ trợ dài hạn quanh 54.000 USD. Nguồn: xStation5

Sự kết thúc của “AI Trade” làm suy yếu khẩu vị rủi ro toàn cầu

Động lực chính khiến crypto lao dốc đến từ việc khẩu vị rủi ro toàn cầu suy giảm mạnh, xuất phát từ nhịp điều chỉnh sâu của nhóm cổ phiếu công nghệ. Lo ngại về CAPEX của Microsoft, triển vọng kém tích cực từ AMD, cùng với việc thị trường chứng khoán Mỹ “bốc hơi” khoảng 285 tỷ USD vốn hóa sau khi Anthropic ra mắt mô hình Claude AI, đã trở thành chất xúc tác làm đổ vỡ xu hướng AI kéo dài nhiều năm. Nhà đầu tư đang thể hiện rõ sự mệt mỏi với tâm lý “mua mọi thứ” (buy everything) và bắt đầu chuyển sang chiến lược chọn lọc hơn, tập trung vào những doanh nghiệp được xem là “người chiến thắng chắc chắn” trong cuộc đua AI. Tâm lý hoảng loạn xoay quanh định giá hiện tại đã khiến áp lực bán lan rộng sang thị trường crypto, qua đó làm sâu thêm đà giảm của Bitcoin kể từ tháng 10/2025.

Nguồn: Bloomberg Finance LP

Việc đề cử Warsh phát tín hiệu “kỷ luật tiền tệ”

Bên cạnh yếu tố tâm lý, một động lực nền tảng quan trọng thúc đẩy xu hướng giảm là việc đề cử Kevin Warsh làm Chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dù Warsh từng đưa ra quan điểm tương đối tích cực về crypto và thừa nhận Bitcoin đã trở thành một phần trong danh mục của nhiều nhà đầu tư, thị trường lại tập trung vào thông điệp rộng hơn: kỷ luật tiền tệ. Warsh nổi tiếng với quan điểm chỉ trích bảng cân đối kế toán quá lớn của Fed và nhấn mạnh sự cần thiết của việc kiểm soát thanh khoản. Trong bối cảnh thanh khoản suy giảm và lãi suất thực tăng (khi Warsh bị thị trường nhìn nhận là nhân vật “diều hâu”), Bitcoin có thể trở nên kém hấp dẫn hơn so với USD hoặc trái phiếu Kho bạc Mỹ.Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Warsh cũng từng thay đổi giọng điệu về lãi suất, đặc biệt với lập luận rằng lạm phát có thể giảm trong môi trường lãi suất thấp nếu đi kèm tăng trưởng năng suất phù hợp.

Fed đã liên tục thu hẹp bảng cân đối kế toán trong giai đoạn 2023–2025 và kết thúc QT vào cuối năm ngoái. Dù vậy, Warsh có thể thúc đẩy các đợt cắt giảm bảng cân đối tiếp theo, qua đó làm hạn chế thêm thanh khoản toàn hệ thống. Nguồn: Fed St. Louis

“Nền móng tổ chức” đang tan rã

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố rằng chính phủ liên bang không có thẩm quyền mua vào hoặc giải cứu tiền điện tử, qua đó phát đi thông điệp rõ ràng rằng crypto không có “tấm lưới an toàn” mang tính hệ thống. Phát biểu này đã làm suy yếu kỳ vọng về sự hỗ trợ chính sách, đồng thời củng cố ranh giới pháp lý và gia tăng mức độ rủi ro cảm nhận đối với tài sản số. Do đó, nhà đầu tư buộc phải đánh giá lại vai trò của token trong hệ thống tài chính và điều chỉnh kỳ vọng về tiến trình “thể chế hóa” của Bitcoin.

Ngoài ra, động lực từng nâng đỡ thị trường là “ETF bull run” cũng đang suy yếu rõ rệt, khi các quỹ ETF Bitcoin trong thời gian gần đây liên tục ghi nhận dòng vốn rút ra. Một vấn đề quan trọng nằm ở mức giá mua trung bình của các quỹ, vốn trong nhiều trường hợp cao hơn đáng kể so với giá hiện tại. Điều này tạo ra rủi ro bán tháo bắt buộc, khi các bộ phận quản trị rủi ro (theo cơ chế mark-to-market) có thể yêu cầu giảm vị thế nhằm hạn chế thua lỗ. Nếu điều này xảy ra, thị trường có thể bước vào một vòng xoáy giảm giá tự củng cố, làm lung lay niềm tin rằng Bitcoin có thể đóng vai trò như một nền tảng ổn định cho kho bạc doanh nghiệp.

Nguồn: XTB Research