Thị trường nổi bật - Bitcoin (11.09.2025)

Hôm qua, Bitcoin đã phá vỡ ngưỡng kháng cự ngắn hạn quanh 113.000 USD, đồng thời vượt qua mức Fibonacci thoái lui 23,6% của đợt giảm mạnh gần đây. Động thái này nối tiếp cú bứt phá khỏi đợt điều chỉnh giảm hồi đầu tháng 9, qua đó phủ nhận khả năng hình thành mô hình hai đỉnh (double-top) trên ngưỡng 120.000 USD.

Một trong những động lực chính thúc đẩy đợt tăng này là kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất mạnh hơn, có thể khiến đồng USD suy yếu. Dù cặp EURUSD cuối cùng đã rút lui xuống dưới mức 1,1700, nhưng khả năng cắt giảm mạnh hơn có thể tiếp tục gây áp lực lên đồng bạc xanh. Số liệu PPI của Mỹ công bố hôm qua đã củng cố hy vọng về một đợt cắt giảm lớn và hôm nay lúc 19:30 (giờ VN) thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu lạm phát CPI. Dù dự báo lạm phát sẽ tăng lên 2,9% so với cùng kỳ do tác động từ thuế quan, nhưng mức PPI thấp hơn kỳ vọng cho thấy áp lực lạm phát có thể không quá lớn như lo ngại trước đó.

Vậy điều gì khác đang tiếp thêm động lực cho Bitcoin?