Thị trường nổi bật - Bitcoin (11.09.2025)

Hôm qua, Bitcoin đã phá vỡ ngưỡng kháng cự ngắn hạn quanh 113.000 USD, đồng thời vượt qua mức Fibonacci thoái lui 23,6% của đợt giảm mạnh gần đây. Động thái này nối tiếp cú bứt phá khỏi đợt điều chỉnh giảm hồi đầu tháng 9, qua đó phủ nhận khả năng hình thành mô hình hai đỉnh (double-top) trên ngưỡng 120.000 USD.
Một trong những động lực chính thúc đẩy đợt tăng này là kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất mạnh hơn, có thể khiến đồng USD suy yếu. Dù cặp EURUSD cuối cùng đã rút lui xuống dưới mức 1,1700, nhưng khả năng cắt giảm mạnh hơn có thể tiếp tục gây áp lực lên đồng bạc xanh. Số liệu PPI của Mỹ công bố hôm qua đã củng cố hy vọng về một đợt cắt giảm lớn và hôm nay lúc 19:30 (giờ VN) thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu lạm phát CPI. Dù dự báo lạm phát sẽ tăng lên 2,9% so với cùng kỳ do tác động từ thuế quan, nhưng mức PPI thấp hơn kỳ vọng cho thấy áp lực lạm phát có thể không quá lớn như lo ngại trước đó.
Vậy điều gì khác đang tiếp thêm động lực cho Bitcoin?
Dòng vốn ETF: Các quỹ ETF Bitcoin ghi nhận dòng vốn vào hơn 750 triệu USD trong ngày 10/9 (thứ Tư). Tính từ đầu tháng 9, dòng vốn ròng đã vượt 1 tỷ USD, đảo ngược xu hướng rút vốn trong tháng 8.
Tích lũy từ “cá voi”: Dữ liệu on-chain cho thấy hoạt động mua vào “khổng lồ” từ các nhà đầu tư lớn trong tháng 8, với giá trị khoảng 3 tỷ USD. Số lượng ví nắm giữ ít nhất 100 BTC đã đạt mức kỷ lục 19.130 ví, vượt qua đỉnh trước đó vào năm 2017.
Nguồn cung trên sàn giao dịch giảm mạnh: Lượng Bitcoin có sẵn trên các sàn giao dịch hiện chiếm chưa tới 11% tổng cung, mức thấp nhất kể từ năm 2018. Khoảng 70% tổng cung Bitcoin chưa được dịch chuyển trong ít nhất một năm, cho thấy xu hướng tích lũy từ các nhà đầu tư dài hạn.
Doanh nghiệp chấp nhận rộng rãi hơn: Ngày càng nhiều công ty lựa chọn nắm giữ một phần tài sản bằng Bitcoin. Theo dữ liệu từ AInvest, các tập đoàn và tổ chức liên quan (ETF, chính phủ, v.v.) hiện nắm giữ 3,7 triệu BTC.
Đòn bẩy giảm: Dữ liệu từ Glassnode cho thấy tỷ lệ sử dụng đòn bẩy trong giao dịch Bitcoin đã giảm mạnh trong năm nay, phản ánh sự dịch chuyển từ đầu cơ ngắn hạn sang phân bổ dài hạn của các tổ chức.
