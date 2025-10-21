Thị trường nổi bật: Bitcoin (21.10.2025)

- Bitcoin mất gần 3%, xuống còn 107.000 USD
Giá Bitcoin hôm nay giảm gần 3%, lùi về quanh mức 107.000 USD, mặc dù Phố Wall vẫn giữ được đà tăng từ hôm qua và tâm lý thị trường nhìn chung vẫn lạc quan trước cuộc gặp dự kiến giữa Donald Trump và Tập Cận Bình tại Seoul vào tuần tới. Bất chấp bối cảnh tích cực của thị trường toàn cầu, Bitcoin đã nối lại đà giảm, phá vỡ đường trung bình động hàm mũ 200 ngày (EMA 200) — đường màu đỏ quanh 109.500 USD — một tín hiệu có thể cho thấy yếu tố suy yếu trong trung hạn. Dựa trên các đợt điều chỉnh tương tự trong quá khứ, xu hướng giảm hiện tại có thể tiếp tục kéo giá về vùng hỗ trợ quan trọng 100.000 USD.
Áp lực bán bổ sung có thể đến từ nhóm nhà đầu tư ngắn hạn, những người hiện đang chịu mức lỗ trung bình vài phần trăm. Theo dữ liệu từ BGeometrics (STH Realized Price), giá mua trung bình của nhóm này nằm trên mức 113.000 USD. Vùng kháng cự quan trọng gần nhất một lần nữa được xác định quanh mốc tâm lý 110.000 USD.
Ngay cả tin tức MicroStrategy tiếp tục mua thêm Bitcoin cũng không thể hỗ trợ giá, trong khi dòng vốn vào các quỹ ETF Bitcoin có dấu hiệu suy yếu.
Biểu đồ Bitcoin (khung thời gian D1)
Nguồn: xStation5
