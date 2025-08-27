Thị trường nổi bật - Bitcoin (27.08.2025)

Trong hai tuần qua, Bitcoin đã trải qua một đợt điều chỉnh mạnh hơn 10%, trong khi Ethereum lại đang tăng trưởng. Hiện tại, Bitcoin đang giao dịch gần vùng hỗ trợ 110.000 USD, khiến diễn biến giá sắp tới trở nên rất quan trọng. Để xu hướng tăng tiếp tục, phe mua cần giành lại quyền kiểm soát và bảo vệ mốc trên 110.000 USD. Nếu không, có thể sẽ xuất hiện một nhịp điều chỉnh sâu hơn về vùng 100.000 USD.
Dòng vốn ETF gần đây không mang lại nhiều hỗ trợ cho giá Bitcoin. Nhu cầu đã rõ ràng suy giảm, khi sự chú ý của nhà đầu tư chuyển sang Ethereum. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng thị trường không chứng kiến các đợt bán tháo mạnh — thay vào đó, giá đang có xu hướng ổn định quanh vùng hiện tại.
Thanh khoản toàn cầu vẫn cho thấy tín hiệu ủng hộ đà tăng, với khả năng giá Bitcoin có thể hướng tới vùng 140.000 USD.
