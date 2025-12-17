Thị trường nổi bật: GBPUSD (17.12.2025)

Đồng bảng Anh hôm nay là đồng tiền yếu nhất trong nhóm G10, sau khi báo cáo lạm phát yếu hơn đáng kể so với kỳ vọng đã mở toang cánh cửa cho đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) kể từ tháng 8. Đà giảm giá trên diện rộng theo tháng cho thấy tình trạng “lạm phát dai dẳng” tại Anh trong những tháng gần đây đã chấm dứt.

GBPUSD đã trượt xuống đường trung bình động hàm mũ 100 ngày (EMA100, màu tím đậm), qua đó phá vỡ xu hướng tăng bắt đầu từ tháng 11. Diễn biến suy yếu tiếp theo sẽ phụ thuộc chủ yếu vào thông điệp từ BoE, tuy nhiên trong bối cảnh tốc độ cắt giảm lãi suất toàn cầu đang chậm lại (ngoại trừ Mỹ), khả năng cặp tiền này quay lại kiểm định mốc 1,30 là khá rõ ràng. Nguồn: xStation5

Điều gì đang chi phối GBPUSD hôm nay?