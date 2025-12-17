Thị trường nổi bật: GBPUSD (17.12.2025)

Đồng bảng Anh hôm nay là đồng tiền yếu nhất trong nhóm G10, sau khi báo cáo lạm phát yếu hơn đáng kể so với kỳ vọng đã mở toang cánh cửa cho đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) kể từ tháng 8. Đà giảm giá trên diện rộng theo tháng cho thấy tình trạng “lạm phát dai dẳng” tại Anh trong những tháng gần đây đã chấm dứt.
GBPUSD đã trượt xuống đường trung bình động hàm mũ 100 ngày (EMA100, màu tím đậm), qua đó phá vỡ xu hướng tăng bắt đầu từ tháng 11. Diễn biến suy yếu tiếp theo sẽ phụ thuộc chủ yếu vào thông điệp từ BoE, tuy nhiên trong bối cảnh tốc độ cắt giảm lãi suất toàn cầu đang chậm lại (ngoại trừ Mỹ), khả năng cặp tiền này quay lại kiểm định mốc 1,30 là khá rõ ràng. Nguồn: xStation5
Điều gì đang chi phối GBPUSD hôm nay?
Báo cáo lạm phát mới nhất của Anh cho thấy mức giảm giá trên diện rộng và bất ngờ so với tháng trước. CPI tháng 11 giảm xuống 3,2% từ 3,6% trong tháng 10 (-0,2% so với tháng trước). Lạm phát lõi cũng giảm xuống 3,2% (dự báo và trước đó là 3,4%), trong khi lạm phát giá sản xuất hạ nhẹ xuống 3,5% từ 3,6%.
Mức giảm mạnh nhất đến từ nhóm thực phẩm và đồ uống (từ 4,9% xuống 4,2%), một lĩnh vực được BoE đặc biệt theo dõi khi đánh giá kỳ vọng lạm phát của hộ gia đình. Giá rượu bia, thuốc lá và các dịch vụ gia đình cũng góp phần kéo lạm phát đi xuống.
Kết quả này làm gia tăng mạnh kỳ vọng BoE sẽ cắt giảm lãi suất. Hiện tại, lãi suất của Anh vẫn cao nhất trong nhóm G10, với các đợt cắt giảm trước đó bị tạm dừng khi lạm phát quay trở lại dưới 4% (3,8% trong giai đoạn tháng 7–9). Việc áp lực giá giảm nhanh hơn dự kiến đã thúc đẩy kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ, qua đó chặn đứng đà tăng của đồng bảng.
Hiện thị trường đang định giá gần 98% khả năng BoE sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày mai, và dự kiến sẽ có thêm một đợt cắt giảm nữa vào tháng 4 năm 2026.
