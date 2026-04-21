Thị trường nổi bật 📈 Bitcoin phục hồi trên $76k, nỗ lực đảo chiều xu hướng (21.04.2026)

Trong phiên thứ Ba, Bitcoin đã quay trở lại trên mốc 76.000 USD, cố gắng nối lại đà tăng gần đây trong bối cảnh tâm lý tích cực hơn trên thị trường chứng khoán. Khẩu vị rủi ro gia tăng cùng với kỳ vọng về tiến triển trong các cuộc đàm phán Mỹ–Iran, qua đó hỗ trợ nhu cầu đối với các tài sản mang tính đầu cơ cao hơn.
-
Nhà đầu tư đang tập trung vào các cuộc đàm phán Mỹ–Iran sắp diễn ra tại Islamabad, trước thời hạn ngừng bắn vào thứ Tư. Kỳ vọng về tiến triển ngoại giao đã góp phần cải thiện tâm lý chung của thị trường.
-
Đà tăng của Bitcoin cũng nối tiếp xu hướng tích cực từ tuần trước trên Phố Wall, khi các chỉ số chứng khoán lớn đi lên nhờ căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt và sức mạnh của nhóm cổ phiếu công nghệ.
-
Trong vài tháng qua, thị trường BTC cho thấy một mô hình lặp lại: các đợt tăng thường đi kèm với những nhịp điều chỉnh nhanh sau đó. Điều này phản ánh một thị trường có khả năng tăng giá nhưng gặp khó khăn trong việc duy trì động lực khi chạm các vùng kháng cự quan trọng.
-
Bitcoin cũng được hỗ trợ bởi sự quan tâm liên tục từ các tổ chức và dòng vốn ổn định vào các sản phẩm đầu tư tài sản số.
-
Theo các nhà phân tích của IG, biến động thị trường còn chịu ảnh hưởng bởi hoạt động của các “cá voi”. Các nhà đầu tư lớn đã tích lũy Bitcoin trong các nhịp giảm, góp phần hạn chế áp lực bán xuống.
-
Sự chú ý của thị trường cũng hướng đến phiên điều trần xác nhận của Kevin Warsh, ứng viên Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang do Tổng thống Donald Trump đề cử. Phiên điều trần tại Thượng viện vào thứ Ba được theo dõi sát sao nhằm tìm kiếm tín hiệu về chính sách lãi suất trong tương lai.
-
Trong phát biểu hôm thứ Hai, Warsh nhấn mạnh tầm quan trọng của tính độc lập của ngân hàng trung ương, nhưng cũng cho rằng Fed nên “tập trung đúng vai trò”, ưu tiên chính sách tiền tệ thay vì các mục tiêu kinh tế hay chính trị rộng hơn.
-
Ngoài lãi suất, nhà đầu tư cũng đánh giá quan điểm của Warsh về giám sát tài chính, khi cách tiếp cận của ông đối với quy định và cấu trúc thị trường có thể ảnh hưởng đến sự phát triển dài hạn của tài sản số tại Mỹ.
Bitcoin (khung thời gian D1)
Việc vượt lên trên mốc 76.000 USD đã làm dấy lên kỳ vọng rằng xu hướng tăng có thể tiếp diễn, với khả năng Bitcoin kiểm tra vùng 82.000–83.000 USD - nơi có đường EMA200 (đường màu đỏ), một mức đã chuyển từ hỗ trợ thành kháng cự và chưa bị phá vỡ kể từ tháng 10/2025. Ở chiều ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới đường EMA50 (đường màu cam), quanh mức 75.000 USD, điều này có thể báo hiệu sự quay trở lại của xu hướng giảm và hoạt động chốt lời, với khả năng xuất hiện một nhịp giảm mạnh hơn về vùng 60.000 USD.
Nguồn: xStation5
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.