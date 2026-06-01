Thị trường nổi bật: OIL (01.06.2026)

Dầu Brent (OIL) tăng gần 3% trong ngày hôm nay, lên mức 93,86 USD/thùng, với biên độ dao động trong ngày từ 92,52 USD đến 94,20 USD/thùng. Động lực chính thúc đẩy đà tăng đến từ sự leo thang căng thẳng địa chính trị tại eo biển Hormuz khi các cuộc tấn công đáp trả giữa Mỹ và Iran tiếp tục diễn ra, cùng với thông tin về khả năng Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian từ chức, khiến thị trường hàng hóa trở nên biến động mạnh hơn.

Môi trường cơ bản

Yếu tố địa chính trị hiện đang lấn át hoàn toàn các yếu tố cung - cầu truyền thống trên thị trường dầu mỏ. Bước sang tháng thứ tư của cuộc xung đột Mỹ - Iran, vẫn chưa có bất kỳ đột phá nào trong các nỗ lực đàm phán. Hiện tại, Hải quân Mỹ chỉ hộ tống khoảng 70 tàu mỗi tuần đi qua eo biển Hormuz, thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình hơn 100 tàu mỗi ngày trước khi chiến tranh nổ ra. Điều đáng chú ý là mặc dù căng thẳng vẫn kéo dài, giá dầu trong tháng 5 vừa qua lại ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong vòng một năm, mất gần 17%, khi thị trường đặt cược vào khả năng hai bên đạt được thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, đợt phục hồi hôm nay phản ánh sự thất vọng của nhà đầu tư trước tiến trình đàm phán cùng các thông tin quân sự mới xuất hiện. Hai thông tin đặc biệt góp phần thúc đẩy kỳ vọng giá dầu tăng trong phiên hôm nay gồm: Các báo cáo về vụ tấn công nhằm vào căn cứ không quân Ali Al Salem tại Kuwait. Những tin đồn liên quan đến khả năng Tổng thống Iran Pezeshkian từ chức.

Trong một bức thư được gửi đi vào Chủ nhật, ông Pezeshkian cho biết Tổng thống và chính phủ gần như đã bị loại khỏi các quá trình ra quyết định quan trọng nhất của đất nước. Theo ông, khoảng trống quyền lực này đã tạo điều kiện để các phe phái trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nắm giữ quyền lực thực tế của nhà nước.

Trong nhiều tuần qua, giá dầu vẫn giao dịch dưới đường EMA 50 ngày tại 98,28 USD, điều này cho thấy phe bán vẫn đang nắm ưu thế trong trung hạn và mỗi nhịp phục hồi đều gặp áp lực đáng kể khi tiếp cận vùng giá này. Đà giảm từ vùng đỉnh tháng 3 quanh 110 USD/thùng diễn ra tương đối ổn định cho đến khi giá tiến về khu vực hiện tại, nơi đường EMA 100 ngày nằm tại 91,09 USD/thùng. Đây được xem là vùng kỹ thuật quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại bởi EMA100 đã nhiều lần đóng vai trò hỗ trợ cho thị trường trong các trạng thái quá bán suốt vài tháng qua và hiện đang tiếp tục được kiểm định từ phía trên. Chỉ báo RSI hiện ở mức 41,47, cho thấy thị trường chưa rơi vào trạng thái quá bán sâu như các giai đoạn từng kích hoạt những nhịp phục hồi mạnh trước đây. Tuy nhiên, RSI đang tiến dần đến vùng mà lực mua thường bắt đầu xuất hiện, qua đó khiến khả năng giá phản ứng tích cực quanh EMA100 trở nên hợp lý hơn về mặt kỹ thuật. Ngoài ra, dữ liệu Volume Profile cho thấy khu vực tập trung khối lượng giao dịch lớn nhất trong nhiều tháng gần đây nằm trong vùng 100 - 105 USD/thùng. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu giá muốn quay trở lại khu vực này, thị trường không chỉ cần vượt qua EMA50 mà còn phải phá vỡ một vùng tích lũy lệnh dày đặc. Đây sẽ là bài kiểm tra thực sự đối với phe mua trong thời gian tới. Nguồn: xStation