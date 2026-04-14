Thị trường nổi bật: Bitcoin tăng vọt lên vùng $75k khi USD suy yếu 📈

Động thái của Bitcoin quay trở lại trên $74,000 có vẻ là một nhịp hồi phục thực sự, nhưng chưa nên được coi là một cú breakout xác nhận. Những gì đang diễn ra là sự quay lại rộng hơn của khẩu vị rủi ro, được hỗ trợ bởi giọng điệu địa chính trị “mềm” hơn liên quan đến Iran và eo biển Hormuz. Sự thay đổi này đủ để kéo dòng tiền quay trở lại crypto, cổ phiếu và các tài sản có beta cao. Tuy nhiên, thị trường vẫn bị chi phối bởi tin tức, nên đà hồi phục này mang tính tích cực nhưng chưa thực sự vững chắc.

Cấu trúc thị trường: phục hồi trên diện rộng, không chỉ riêng Bitcoin

Bitcoin tăng 1.7% hôm nay lên $74,500, sau khi giảm về gần $70,600, cho thấy một nhịp đảo chiều khá mạnh.

Đây không chỉ là đà tăng riêng của crypto; cổ phiếu Mỹ và các tài sản rủi ro cũng phục hồi, củng cố tính chất vĩ mô của đợt tăng này.

Ethereum dẫn đầu mức tăng (+7.9% lên $2,365), cùng với XRP +3.2%, Solana +4.9%, GMCI 30 +4.9%, cho thấy khẩu vị rủi ro lan rộng.

Cổ phiếu liên quan đến crypto cũng xác nhận xu hướng này với Circle +12%, Bullish +7.5%, Coinbase +3.9%.

Động lực vĩ mô: địa chính trị và áp lực từ dầu giảm

Chất xúc tác chính là sự giảm bớt một phần rủi ro địa chính trị, sau các tín hiệu tiến triển trong đàm phán Mỹ–Iran.

Thị trường phản ứng với khả năng eo biển Hormuz có thể được mở lại.

Điều này quan trọng vì Hormuz ảnh hưởng trực tiếp đến giá dầu, kỳ vọng lạm phát và tâm lý rủi ro toàn cầu.

Giá dầu giảm, làm dịu áp lực vĩ mô và hỗ trợ các tài sản rủi ro.

Điều cần theo dõi: dòng tiền, các mức giá và rủi ro

Dòng vốn vào ETF và hoạt động tích lũy của “cá voi” vẫn là yếu tố then chốt để ổn định thị trường và hỗ trợ đà hồi phục.

Mốc $70,000 là vùng hỗ trợ quan trọng, quyết định cấu trúc thị trường có được giữ vững hay không.

Vùng $72,000–$75,000 là kháng cự chính — nếu giữ được trên vùng này sẽ củng cố xu hướng tăng.

Yếu tố hỗ trợ tăng: bối cảnh vĩ mô cải thiện, giá dầu giảm, dòng tiền mạnh và động lực liên thị trường.

Rủi ro giảm: chưa có giải pháp địa chính trị cuối cùng và thị trường rất nhạy cảm với tin tức mới.

Nhà đầu tư nên theo dõi sát: Bitcoin dominance, tín hiệu từ Fed, dữ liệu vĩ mô và thị trường năng lượng để xác nhận hoặc đảo chiều xu hướng.

Động lượng đã quay trở lại và đà hồi phục mang tính lan tỏa, nhưng cho đến khi bối cảnh vĩ mô ổn định, đây vẫn là thị trường mong manh, phụ thuộc vào sự kiện hơn là một xu hướng tăng rõ ràng.

Bitcoin (D1)

Quan sát biểu đồ Bitcoin, có thể thấy cấu trúc hình học 1:1, điều này cho thấy vùng $75k–$76k có thể là khu vực then chốt đối với đà hồi phục. Nếu giá bị từ chối tại vùng này, thị trường có thể chứng kiến làn sóng đóng vị thế mua và bán tháo, thậm chí giảm xuống dưới $60k.

Nguồn: xStation5

ETF đang quay lại mua Bitcoin? Dữ liệu từ Bloomberg cho thấy câu trả lời là: có. Có thể thấy sự cải thiện rõ rệt trong tâm lý nhà đầu tư, được xác nhận qua hoạt động của các ETF Bitcoin.

Nguồn: XTB Reserach, Bloomberg Finance LP

