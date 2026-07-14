Thị trường nổi bật 🚩 Ca cao phục hồi bất chấp lượng tồn kho ICE tăng và thời tiết tại châu Phi cải thiện

Hợp đồng tương lai ca cao gần đây đã giảm xuống gần 5.500 USD/tấn từ khoảng 6.500 USD, mức giá được ghi nhận lần gần nhất vào tháng 12 năm 2025. Đợt bán tháo được thúc đẩy bởi hoạt động chốt lời và đóng các vị thế mua sau khi xuất hiện dấu hiệu nguồn cung ca cao dồi dào từ Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire), quốc gia sản xuất ca cao lớn nhất thế giới. Đợt phục hồi hôm nay dường như chủ yếu mang tính kỹ thuật, ngay cả khi triển vọng thời tiết tại Tây Phi tiếp tục được cải thiện.

Dữ liệu công bố ngày 10 tháng 7 cho thấy nông dân đã vận chuyển 2,07 triệu tấn ca cao đến các cảng trong giai đoạn từ 1/10/2025 đến 5/7/2026, tương ứng mức tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, lượng tồn kho ca cao được ICE theo dõi đã tăng lên mức cao nhất trong gần hai năm.

Giá ca cao cao tiếp tục gây áp lực lên nhu cầu. Hoạt động nghiền ca cao trên toàn cầu vẫn suy yếu khi các nhà sản xuất sô-cô-la gặp khó khăn trong việc chuyển chi phí nguyên liệu tăng cao sang người tiêu dùng.

Lượng mưa hiện đang gia tăng tại Ghana và Bờ Biển Ngà và được dự báo sẽ tiếp tục, hỗ trợ sự phát triển của cây ca cao. Hai quốc gia này chiếm khoảng 60% sản lượng ca cao toàn cầu. Điều kiện mưa thuận lợi cũng đang được ghi nhận tại Đông Phi, tiếp tục cải thiện triển vọng sản xuất.

Lượng mưa vẫn phân bố rải rác và kém thuận lợi hơn tại các vùng trồng ca cao ở Indonesia và Malaysia, mặc dù hai quốc gia này đóng vai trò nhỏ hơn nhiều trong nguồn cung ca cao toàn cầu so với Ghana và Bờ Biển Ngà. Trong khi đó, tình trạng khô hạn theo mùa vẫn tiếp diễn tại Bahia (Brazil), nhưng tầm quan trọng của Brazil trên thị trường ca cao toàn cầu thấp hơn đáng kể.

Biểu đồ COCOA (D1)

Quan sát biểu đồ ngày của hợp đồng tương lai ca cao trên ICE, giá đã phục hồi từ vùng đáy cục bộ gần đây và lấy lại một phần mức giảm sau khi lao dốc hơn 10% trong vài phiên vừa qua. Vùng kháng cự quan trọng nằm trong khoảng 6.450 - 6.700 USD/tấn, tương ứng với các đỉnh gần đây và mức Fibonacci thoái lui 38,2% của nhịp giảm mới nhất. Vùng hỗ trợ đầu tiên nằm quanh 5.000 - 5.200 USD/tấn, nơi mốc tâm lý quan trọng trùng với đường trung bình động hàm mũ 200 ngày (EMA200) và mức Fibonacci thoái lui 23,6%.

Nguồn: xStation5

Báo cáo CoT mới nhất cho thấy điều gì? Các quỹ đang giảm vị thế bán trong khi nhà sản xuất tiếp tục phòng hộ

Báo cáo Commitments of Traders (CoT) mới nhất đối với hợp đồng tương lai ca cao (tính đến ngày 7 tháng 7) cho thấy sự khác biệt đáng chú ý giữa các nhóm tham gia lớn nhất trên thị trường. Một bên là nhóm Commercials - các nhà sản xuất, thương nhân và doanh nghiệp tham gia giao dịch ca cao vật chất - vẫn duy trì vị thế nghiêng mạnh về kịch bản giá giảm thông qua hoạt động phòng hộ. Trong khi đó, nhóm Managed Money, bao gồm các quỹ phòng hộ và các nhà đầu cơ lớn khác, đã bắt đầu giảm mức độ bán khống.

Nhóm Commercials hiện đang nắm giữ vị thế bán ròng khoảng 23.500 hợp đồng. Trong tuần báo cáo gần nhất, họ đều tăng cả vị thế mua và bán, tuy nhiên số lượng vị thế bán phòng hộ tăng nhanh hơn. Đây là hành vi điển hình của các nhà sản xuất ca cao, những người tận dụng giai đoạn giá cao để khóa mức giá bán trong tương lai. Vì vậy, việc vị thế bán của Commercials gia tăng không nên tự động được hiểu là quan điểm bi quan về xu hướng giá, mà đúng hơn là một chiến lược quản trị rủi ro thông thường.

Hành động của nhóm Managed Money có lẽ đáng chú ý hơn. Mặc dù các quỹ phòng hộ vẫn đang giữ vị thế bán ròng khoảng 5.900 hợp đồng, họ đã tăng số lượng vị thế mua đồng thời đóng hơn 3.300 vị thế bán trong tuần báo cáo. Điều này cho thấy các quỹ đầu cơ không còn tích cực đặt cược vào một đợt giảm mạnh mới, mà đang thu hẹp các vị thế bán trước đó và giảm rủi ro danh mục.

Đồng thời, open interest (khối lượng hợp đồng mở) tăng hơn 11.000 hợp đồng, cho thấy dòng vốn mới đang tham gia thị trường thay vì chỉ là kết quả của việc các nhà giao dịch hiện hữu đóng vị thế. Kết hợp với triển vọng nguồn cung được cải thiện tại Tây Phi, lượng ca cao cập cảng từ Bờ Biển Ngà gia tăng và nhu cầu yếu hơn từ ngành công nghiệp sô-cô-la, dữ liệu CoT mới nhất phản ánh nhiều hơn một giai đoạn điều chỉnh sau đợt tăng mạnh của năm ngoái, thay vì xác nhận rõ ràng sự khởi đầu của một thị trường giá xuống kéo dài.

Mặc dù các yếu tố cơ bản của thị trường ca cao đã cải thiện đáng kể về phía nguồn cung, cách định vị của các nhà đầu cơ lớn nhất vẫn chưa phản ánh niềm tin mạnh mẽ rằng giá đang bước vào một xu hướng giảm kéo dài nhiều tháng. Để xác nhận rõ hơn kịch bản này, các báo cáo CoT trong tương lai có lẽ cần cho thấy sự gia tăng trở lại của các vị thế bán đầu cơ, đồng thời các yếu tố cơ bản của thị trường tiếp tục được cải thiện.

Nguồn: CFTC, Commitments of Traders