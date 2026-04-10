Thị trường nổi bật: CH50cash - Cổ phiếu Trung Quốc tăng mạnh

Cơ hội định giá (Value Play): Được hỗ trợ bởi chính sách tiền tệ nới lỏng của PBOC và mức định giá hấp dẫn (Forward P/E dưới 15), các nhà phân tích dự báo tăng trưởng EPS hai chữ số trong năm 2026, qua đó thúc đẩy dòng vốn mạnh vào các ETF China 50.

Điểm xoay chiến lược của chỉ số: Sau đợt tái cơ cấu tháng 3, China 50 đã dịch chuyển khỏi nhóm ngân hàng truyền thống sang các lĩnh vực AI, công nghệ và xe điện (ví dụ: CATL, Zhongji Innolight), qua đó đưa chỉ số tiệm cận hơn với các ngành tăng trưởng cao.

Bứt phá kỹ thuật: CH50cash đã vượt qua ngưỡng 15.000 điểm, đạt mức cao nhất kể từ tháng 1. Đà tăng được thúc đẩy bởi kỳ vọng hòa bình ở Trung Đông, yếu tố đặc biệt quan trọng đối với Trung Quốc khi nước này nhập khẩu tới 50% nhiên liệu từ khu vực Vịnh Ba Tư.

Sau một quý 1 năm 2026 khá biến động, chỉ số China FTSE 50 đang dần phục hồi các khoản lỗ. Hợp đồng CH50cash đã vượt mốc 15.000 điểm và hiện giao dịch ở mức cao nhất kể từ tháng 1, tăng gần 2% trong ngày hôm nay.

Đà tăng được thúc đẩy bởi tâm lý cải thiện trên Phố Wall và toàn châu Á, nhờ kỳ vọng về đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran. Trung Quốc có lợi ích lớn trong việc giải quyết xung đột này, không chỉ vì là nhà nhập khẩu dầu Iran lớn nhất, mà còn vì phụ thuộc tới 50% nguồn nhiên liệu từ khu vực Vịnh Ba Tư.

Cũng cần lưu ý rằng chỉ số 50 cổ phiếu blue-chip lớn nhất Trung Quốc đã được tái cơ cấu vào tháng trước. Sau đợt cập nhật tháng 3, danh mục đã chuyển mạnh sang công nghệ và công nghiệp, giảm tỷ trọng ngân hàng truyền thống.

Thành phần chính của chỉ số:

Kweichow Moutai (9,41%): Dẫn đầu ngành tiêu dùng và là chỉ báo quan trọng của nhu cầu nội địa.

CATL (8,73%): “Ông lớn” pin xe điện toàn cầu; hưởng lợi lớn từ quá trình chuyển dịch năng lượng.

China Merchants Bank (4,17%): Ngân hàng thương mại lớn nhất trong rổ, dẫn đầu tài chính hiện đại.

Zijin Mining Group (3,48%): Tập đoàn khai khoáng hưởng lợi từ nhu cầu đồng và vàng tăng mạnh.

Zhongji Innolight (3,44%): Doanh nghiệp công nghệ cung cấp hạ tầng cho AI và trung tâm dữ liệu.

China Yangtze Power (3,35%): Doanh nghiệp tiện ích phòng thủ hàng đầu.

Ping An Insurance (3,16%): Công ty bảo hiểm lớn đang tái cấu trúc số hóa mạnh mẽ.

Foxconn Industrial Internet (3,08%): Doanh nghiệp công nghệ tích hợp sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thay đổi gần đây:

Các mã mới được thêm vào chỉ số gồm:

China CSSC Holdings (đóng tàu)

Suzhou TFC Optical (quang học / AI)

Wanhua Chemical (hóa chất đặc thù)

Các mã bị loại bỏ:

China Everbright Bank

CRRC

Cơ bản: Chính sách PBOC và định giá thấp

Đà tăng được hỗ trợ bởi lập trường nới lỏng của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC). Thống đốc Pan Gongsheng cho thấy sẵn sàng tiếp tục cắt giảm lãi suất và giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) để duy trì thanh khoản.

Đồng thời, để hạn chế đầu cơ quá mức, các sàn giao dịch đã nâng yêu cầu ký quỹ lên 100%, nhằm thúc đẩy tăng trưởng ổn định dựa trên vốn cổ phần.

Các nhà phân tích từ những tổ chức lớn của Mỹ (Goldman Sachs, Bernstein) nhấn mạnh mức định giá hấp dẫn: Forward P/E dưới 15, thậm chí có thời điểm xuống dưới 10. Tăng trưởng EPS hai chữ số được kỳ vọng trong năm 2026.

Phân tích kỹ thuật: Các mức quan trọng

CH50cash đang trong xu hướng tăng và có thể đang kiểm tra đường viền cổ của mô hình hai đáy (double bottom). Mục tiêu lý thuyết của mô hình này hướng tới vùng 16.000 điểm. Tuy nhiên, các đỉnh cục bộ tháng 1 quanh 15.700 điểm là kháng cự ngắn hạn.