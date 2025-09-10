Thị trường nổi bật: CHN.cash (10.09.2025)

CHN.cash tiếp tục đà phục hồi trong tuần này, tăng thêm 1% bất chấp tín hiệu giảm phát cho thấy sự yếu kém của thị trường nội địa. Chỉ số đã phá vỡ vùng kháng cự quan trọng quanh 9.200, vươn lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2021, với xu hướng tăng nhìn chung được hỗ trợ mạnh bởi sự tham gia ngày càng lớn của các nhà đầu tư tổ chức.
Hợp đồng tương lai HSCEI đã tăng hơn 20% kể từ đợt bán tháo hồi tháng 4 (do thông báo của ông Trump về việc áp thuế đối ứng), và trong nhiều tháng qua vẫn duy trì trên đường trung bình động hàm mũ 10 tuần (EMA10, màu vàng). Nguồn: xStation5
Các yếu tố ảnh hướng đến xu hướng của CHN.cash hôm nay:
Áp lực giảm phát gia tăng: Giá tiêu dùng tháng 8 giảm 0,4% y/y (dự báo: -0,2%, kỳ trước: 0%), mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 2/2025 – thời điểm Trung Quốc bước vào giai đoạn giảm phát hiện tại (-0,7%). Một phần do hiệu ứng cơ sở (tháng 8/2024 lạm phát đạt đỉnh cục bộ +0,6%), nhưng mức giảm kỷ lục -3,7% ở nhóm hàng lâu bền vẫn phản ánh nhu cầu nội địa yếu.
Sức bền của lạm phát lõi (Core CPI): Loại trừ thực phẩm, lạm phát lõi tăng 0,9%, cho thấy các gói kích thích đã hỗ trợ giá ở các nhóm như quần áo và hàng gia dụng. Giá thực phẩm giảm mạnh -4,3% cũng giúp ngân sách hộ gia đình bớt gánh nặng, khuyến khích chi tiêu vào các lĩnh vực khác.
Kết quả sớm từ các biện pháp chống “chiến tranh giá”: Khác với CPI, đà giảm của giá sản xuất (PPI) đã chậm lại trong tháng 8, cải thiện từ -3,6% lên -2,9%, phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh nhằm hạn chế cạnh tranh phá giá giữa các doanh nghiệp trong nước. Các cuộc chiến giá vốn đã bào mòn lợi nhuận (đặc biệt trong ngành ô tô và thương mại điện tử), nên chính sách này có thể sớm cải thiện biên lợi nhuận và kích thích nhu cầu với tài sản Trung Quốc.
Nhà đầu tư tổ chức dẫn dắt thị trường tăng giá: Theo Bloomberg, các công ty bảo hiểm Trung Quốc đã tăng nắm giữ cổ phiếu thêm 640 tỷ nhân dân tệ trong nửa đầu năm 2025, đưa tổng giá trị lên 3,1 nghìn tỷ NDT, mức cao nhất kể từ 2022. Cùng với khả năng lợi nhuận phục hồi, sự hiện diện ngày càng lớn của khối bảo hiểm có thể giúp thị trường tài chính Trung Quốc sâu hơn và thu hút mạnh mẽ hơn dòng vốn ngoại.
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.