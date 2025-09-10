Thị trường nổi bật: CHN.cash (10.09.2025)

CHN.cash tiếp tục đà phục hồi trong tuần này, tăng thêm 1% bất chấp tín hiệu giảm phát cho thấy sự yếu kém của thị trường nội địa. Chỉ số đã phá vỡ vùng kháng cự quan trọng quanh 9.200, vươn lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2021, với xu hướng tăng nhìn chung được hỗ trợ mạnh bởi sự tham gia ngày càng lớn của các nhà đầu tư tổ chức.

Hợp đồng tương lai HSCEI đã tăng hơn 20% kể từ đợt bán tháo hồi tháng 4 (do thông báo của ông Trump về việc áp thuế đối ứng), và trong nhiều tháng qua vẫn duy trì trên đường trung bình động hàm mũ 10 tuần (EMA10, màu vàng). Nguồn: xStation5

Các yếu tố ảnh hướng đến xu hướng của CHN.cash hôm nay: