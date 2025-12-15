Thị trường nổi bật: CHN.cash (15.12.2025)

Hợp đồng tương lai trên chỉ số Hang Seng China Enterprises (HSCEI; CHN.cash) giảm gần 0,7%, khi tâm lý thị trường chịu tác động kép từ đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ gần đây trên Phố Wall và loạt dữ liệu kinh tế Trung Quốc yếu hơn kỳ vọng. Sự suy yếu kéo dài của thị trường bất động sản tiếp tục đè nặng lên nhu cầu tiêu dùng và ngày càng lan sang hoạt động kinh doanh, khi các doanh nghiệp thu hẹp chi tiêu đầu tư.
Trên biểu đồ ngày, CHN.cash đang giao dịch dưới cả ba đường EMA quan trọng (EMA10, EMA30, EMA100), cho thấy động lực giảm giá mạnh. Hợp đồng tương lai hiện dao động quanh vùng hỗ trợ then chốt 8.890; nếu phá vỡ vùng đệm màu vàng (8.825–8.890), áp lực bán có thể gia tăng. Ở chiều ngược lại, việc công bố các biện pháp kích thích mới cùng với khả năng hồi phục lên gần EMA100 có thể giúp chỉ số giảm bớt áp lực bán và ổn định trở lại. Nguồn: xStation5
Điều gì đang tác động đến CHN.cash hôm nay?
-
Bán lẻ, tiêu dùng và bất động sản: Hoạt động tiêu dùng vẫn ảm đạm (+1,3% YoY so với kỳ vọng 2,8%) do suy thoái bất động sản kéo dài tiếp tục bào mòn tài sản và niềm tin của hộ gia đình. Giá nhà giảm và đầu tư bất động sản thu hẹp đang kéo chi tiêu đi xuống; doanh số bán lẻ thấp hơn dự báo, trong đó ô tô là lực cản chính sau khi các khoản trợ cấp đổi xe bị tạm dừng. Dù nhà chức trách đã phát tín hiệu hỗ trợ tiêu dùng, các biện pháp hiện tại vẫn mang tính chọn lọc và chưa đủ mạnh để cải thiện đáng kể tâm lý.
-
Đầu tư suy yếu: Đầu tư tài sản cố định giảm mạnh hơn dự kiến (-2,6%), chủ yếu do đà suy giảm sâu hơn của đầu tư bất động sản và sự thận trọng của khu vực tư nhân. Quá trình giảm đòn bẩy của các chủ đầu tư, triển vọng nhu cầu yếu và thiếu kích thích tài khóa quy mô lớn đã kìm hãm chi tiêu vốn. Dù Bắc Kinh cam kết hỗ trợ tài khóa bổ sung và phát hành trái phiếu đặc biệt, thị trường vẫn hoài nghi về thời điểm và quy mô triển khai hiệu quả.
-
Sản xuất công nghiệp: Tăng trưởng sản lượng công nghiệp chậm lại xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8 (4,8% so với kỳ vọng 5%), phản ánh nhu cầu nội địa yếu và các nỗ lực kiềm chế dư cung ở một số ngành. Nhu cầu bên ngoài chỉ hỗ trợ một phần, trong khi tiêu dùng và đầu tư trong nước suy yếu đang hạn chế đà tăng. Nếu không có nới lỏng chính sách mạnh mẽ hơn để phục hồi cầu, hoạt động sản xuất có nguy cơ tiếp tục mất động lực trong những tháng tới.
