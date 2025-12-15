Thị trường nổi bật: CHN.cash (15.12.2025)

Hợp đồng tương lai trên chỉ số Hang Seng China Enterprises (HSCEI; CHN.cash) giảm gần 0,7%, khi tâm lý thị trường chịu tác động kép từ đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ gần đây trên Phố Wall và loạt dữ liệu kinh tế Trung Quốc yếu hơn kỳ vọng. Sự suy yếu kéo dài của thị trường bất động sản tiếp tục đè nặng lên nhu cầu tiêu dùng và ngày càng lan sang hoạt động kinh doanh, khi các doanh nghiệp thu hẹp chi tiêu đầu tư.

Trên biểu đồ ngày, CHN.cash đang giao dịch dưới cả ba đường EMA quan trọng (EMA10, EMA30, EMA100), cho thấy động lực giảm giá mạnh. Hợp đồng tương lai hiện dao động quanh vùng hỗ trợ then chốt 8.890; nếu phá vỡ vùng đệm màu vàng (8.825–8.890), áp lực bán có thể gia tăng. Ở chiều ngược lại, việc công bố các biện pháp kích thích mới cùng với khả năng hồi phục lên gần EMA100 có thể giúp chỉ số giảm bớt áp lực bán và ổn định trở lại. Nguồn: xStation5

Điều gì đang tác động đến CHN.cash hôm nay?