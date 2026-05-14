Thị trường nổi bật: CHN.cash giảm 2,3% do hoạt động chốt lời kỷ lục 📉

Hợp đồng tương lai HSCEI (CHN.cash) đang lao dốc 2,3%, xóa sạch toàn bộ đà tăng của ngày hôm qua. Thị trường chứng khoán Trung Quốc đang chứng kiến làn sóng chốt lời trên diện rộng khi giới đầu tư đánh giá các kịch bản có thể xảy ra từ hội nghị thượng đỉnh giữa Donald Trump và Xi Jinping tại Beijing.
CHN.cash giảm sau khi chạm mức Fibonacci thoái lui 61,8% của nhịp giảm trước đó. Hợp đồng hiện đang được hỗ trợ bởi đường trung bình động hàm mũ 100 ngày (EMA100, màu tím đậm). Xu hướng tăng hiện tại có thể được duy trì nếu phe mua giữ giá phía trên mức Fibonacci 38,2%, trong khi việc phá vỡ xuống dưới EMA30 (màu tím nhạt) nhiều khả năng sẽ mở ra một nhịp điều chỉnh sâu hơn. Nguồn: xStation5
Điều gì đang tác động đến CHN.cash hôm nay?
-
Chốt lời sau khi chạm đỉnh nhiều năm: Cổ phiếu Trung Quốc đã tăng mạnh trước thềm cuộc gặp được mong đợi giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Xi Jinping. Tuy nhiên, ngay khi các cuộc đàm phán bắt đầu, chỉ số CSI 300 và Shanghai Composite đã quay đầu giảm từ các mức đỉnh lần lượt cao nhất trong 4,5 năm và 11 năm. Đợt điều chỉnh này xuất phát từ hoạt động chốt lời trên diện rộng khi nhà đầu tư cân nhắc kết quả tiềm năng của các cuộc thảo luận quan trọng liên quan đến thuế quan thương mại và trí tuệ nhân tạo.
-
Không có tiến triển về Iran: Đợt bán tháo của HSCEI cũng phản ánh việc hội nghị không đạt được tiến triển đáng kể nào liên quan đến chiến sự tại Iran. Trong bối cảnh Trung Quốc đang đối mặt với mục tiêu tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 1991, xung đột này đe dọa các tuyến vận chuyển năng lượng và hàng hải trọng yếu qua Eo biển Hormuz. Bất chấp áp lực từ Mỹ yêu cầu Bắc Kinh đóng vai trò trung gian hòa giải, tuyên bố chính thức của hội nghị vẫn khá mơ hồ về Trung Đông, chủ yếu tập trung vào thương mại và vấn đề Đài Loan. Sự bất ổn địa chính trị kéo dài tiếp tục gây áp lực lên tâm lý thị trường chứng khoán Trung Quốc.
-
Đồng nhân dân tệ tăng giá: Đồng nhân dân tệ Trung Quốc đã tăng lên mức mạnh nhất trong ba năm, với tỷ giá nội địa đạt 6,7877. Mức tăng 3% từ đầu năm, được thúc đẩy bởi thặng dư thương mại khổng lồ, đã kích hoạt làn sóng chốt lời trên thị trường cổ phiếu. Các chỉ số giảm điểm khi đồng tiền mạnh hơn khiến các mức đỉnh nhiều năm gần đây trở nên ngày càng “đắt đỏ” hơn trong mắt nhà đầu tư.
Lịch kinh tế: Thị trường đang dồn sự chú ý vào cuộc gặp Mỹ - Trung
Tóm tắt: Thị trường “đóng băng” khi hội nghị Mỹ - Trung bắt đầu
CẬP NHẬT MỚI: Bảng Anh phục hồi 📈 GDP Anh bất ngờ tăng trong tháng 3
Tin đầu ngày: Lạm phát nóng và chờ đợi tin tức từ Bắc Kinh
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.