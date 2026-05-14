Thị trường nổi bật: CHN.cash giảm 2,3% do hoạt động chốt lời kỷ lục 📉

Hợp đồng tương lai HSCEI (CHN.cash) đang lao dốc 2,3%, xóa sạch toàn bộ đà tăng của ngày hôm qua. Thị trường chứng khoán Trung Quốc đang chứng kiến làn sóng chốt lời trên diện rộng khi giới đầu tư đánh giá các kịch bản có thể xảy ra từ hội nghị thượng đỉnh giữa Donald Trump và Xi Jinping tại Beijing.

CHN.cash giảm sau khi chạm mức Fibonacci thoái lui 61,8% của nhịp giảm trước đó. Hợp đồng hiện đang được hỗ trợ bởi đường trung bình động hàm mũ 100 ngày (EMA100, màu tím đậm). Xu hướng tăng hiện tại có thể được duy trì nếu phe mua giữ giá phía trên mức Fibonacci 38,2%, trong khi việc phá vỡ xuống dưới EMA30 (màu tím nhạt) nhiều khả năng sẽ mở ra một nhịp điều chỉnh sâu hơn. Nguồn: xStation5

Điều gì đang tác động đến CHN.cash hôm nay?