Thị trường nổi bật: Dầu mỏ, Warsh và lạm phát - liệu đồng USD có tiếp tục chiếm ưu thế?

Tuần mới bắt đầu với đà tăng mạnh của giá các mặt hàng năng lượng cùng làn sóng né tránh rủi ro trên diện rộng. Đây là hệ quả trực tiếp sau tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) rằng Eo biển Hormuz sẽ bị đóng "cho đến khi có thông báo mới".

Địa chính trị

Cả giá dầu tăng - trong bối cảnh Mỹ là nước xuất khẩu ròng dầu mỏ – lẫn sự quay trở lại của tâm lý né tránh rủi ro đều là những yếu tố hỗ trợ đồng USD. Tuy nhiên, thông điệp từ hai phía vẫn đang rất mâu thuẫn. Donald Trump đã bác bỏ tuyên bố của Tehran, khẳng định tuyến hàng hải vẫn mở đối với các tàu hoạt động hợp pháp. Đây có thể là một trong những yếu tố đang khiến thị trường tiền tệ đảo chiều trong ngắn hạn.

Cả hai bên đều tiếp tục đưa ra các tuyên bố cứng rắn. Iran tuyên bố rằng mọi hành động tiếp theo của Mỹ hoặc các đồng minh nhằm đáp trả việc phong tỏa sẽ phải đối mặt với sự trả đũa mạnh mẽ. Trong khi đó, Mỹ cảnh báo rằng nếu Tehran tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa, Washington sẽ tiến hành thêm các cuộc không kích.

Hiện tại, thị trường vẫn chưa phản ánh kịch bản xấu nhất. Mức tăng của giá các mặt hàng năng lượng chủ chốt vẫn tương đối hạn chế (chúng ta vẫn chưa vượt đỉnh ngắn hạn được thiết lập vào ngày 08/07).

Hiện giá dầu Brent đang ở mức hơn 78 USD/thùng, trong khi WTI dao động quanh 74 USD/thùng.

Tuy nhiên, tình hình đang thay đổi rất nhanh. Những cuộc tấn công tiếp theo, đặc biệt là nhằm vào các tàu di chuyển qua eo biển, có thể khiến biến động thị trường tăng mạnh.

Phiên điều trần của Kevin Warsh

Vào thứ Ba, Chủ tịch Fed sẽ điều trần trước Quốc hội Mỹ trong khuôn khổ phiên điều trần bán niên. Đến nay, Fed mới chỉ có một cuộc họp dưới sự lãnh đạo của Kevin Warsh.

Thị trường vẫn chưa thực sự xác định được định hướng chính sách tiền tệ của vị Chủ tịch mới. Những tín hiệu đầu tiên được đưa ra đã gây bất ngờ khi mang xu hướng khá "diều hâu" (hawkish).

Phiên điều trần lần này càng trở nên quan trọng hơn sau khi Warsh bày tỏ mong muốn loại bỏ cơ chế forward guidance, tức là hạn chế việc Fed đưa ra định hướng trước cho thị trường về hướng đi của chính sách tiền tệ.

Ý định giảm mức độ minh bạch trong truyền thông của Fed đã vấp phải không ít chỉ trích. Dự kiến Warsh sẽ phải đối mặt với rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề này. Cần nhắc lại rằng Warsh đã không tham gia vào "dot plot" gần nhất, tức biểu đồ dự báo lộ trình lãi suất của các thành viên FOMC.

Hình 1: Sự khác biệt giữa Dot Plot tháng 3 và tháng 6 (Mức lãi suất vào cuối năm 2026)

Nguồn: FOMC, 13.07.2026

Mặc dù cuộc họp tháng 6 đã phần nào giúp thị trường bình tĩnh hơn, nhiều người vẫn cho rằng Warsh sẽ cố gắng làm hài lòng Nhà Trắng. Các nghị sĩ nhiều khả năng sẽ tìm cách làm rõ câu hỏi quan trọng nhất: Quan điểm của Warsh về nền kinh tế và chính sách tiền tệ khác gì so với quan điểm của Tổng thống Trump?

Lạm phát CPI

90 phút trước khi phiên điều trần bắt đầu, Mỹ sẽ công bố dữ liệu lạm phát tháng 6. Đồng thuận thị trường hiện dự báo: Lạm phát lõi (Core CPI): 2,9% (không thay đổi đáng kể), Lạm phát toàn phần (Headline CPI): 3,9% (giảm nhẹ). Tuy nhiên, đây không phải là tín hiệu đáng lạc quan. Áp lực lạm phát vẫn ở mức quá cao, đồng nghĩa Quốc hội sẽ yêu cầu Warsh giải thích rất cụ thể về cách Fed dự định đưa lạm phát quay trở lại mục tiêu.

Hình 2: Lạm phát Core CPI và PCE của Mỹ (2016 - 2026)

Nguồn: XTB Research, 10.07.2026

Trong cuộc họp báo đầu tiên, Chủ tịch mới đã bác bỏ khả năng nâng mục tiêu lạm phát, đồng thời nhấn mạnh rằng ông không chấp nhận duy trì lạm phát cao chỉ để bảo vệ việc làm. Những phát biểu này được thị trường đánh giá là tương đối diều hâu, khiến kỳ vọng về khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất gia tăng.

Tuy nhiên, Warsh cũng nhấn mạnh rằng ông đặc biệt quan tâm đến "con số ở bên trái dấu thập phân". Ông đồng thời cho rằng các phương pháp đo lường lạm phát hiện nay còn nhiều hạn chế. Như một giải pháp thay thế, trong những tháng gần đây ông thường đề cập đến chỉ số Trimmed Mean do Fed Dallas xây dựng. Trong tháng 5, chỉ số này chỉ đạt 2,8%, nghĩa là mục tiêu "2%" vẫn còn nằm ở bên trái dấu thập phân.

Phân tích kỹ thuật

Hình 3: EURUSD [D1] (23.01.2026 – 13.07.2026)

Nguồn: xStation, 13.07.2026

EURUSD đã duy trì xu hướng giảm rõ ràng kể từ đầu tháng 4. Mặc dù đà giảm đã chậm lại và tỷ giá hiện dao động quanh 1,14, nhưng cặp tiền vẫn đang giao dịch thấp hơn đáng kể so với các đường trung bình động 50, 100 và 150 ngày, vốn đang đóng vai trò là các vùng kháng cự động.

SMA50 gần như trùng với mức Fibonacci 38,2% (khoảng 1,152). SMA100 nằm gần mức Fibonacci 50% (1,159). SMA150 nằm gần mức Fibonacci 61,8% (1,164).

Cấu trúc này tiếp tục phản ánh ưu thế của phe bán, điều cũng được xác nhận bởi chỉ báo RSI (43,8).