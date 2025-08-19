Thị trường nổi bật: DE40 (19.08.2025)

Sau các cuộc đàm phán tại Nhà Trắng ngày hôm qua, ngày càng rõ ràng rằng gánh nặng tài chính để hỗ trợ Ukraine sẽ được chuyển sang châu Âu, nhưng các hợp đồng quốc phòng phần lớn sẽ rơi vào tay các công ty vũ khí của Mỹ. Cho đến gần đây, nhiều người tin rằng ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu sẽ trở thành động lực cho các sàn chứng khoán khu vực, thu hút dòng vốn và thúc đẩy phát triển công nghiệp. Tuy nhiên, hóa ra vai trò của châu Âu chủ yếu chỉ giới hạn ở việc cung cấp vốn, thay vì tham gia sản xuất quy mô lớn. Kết quả là cổ phiếu của các công ty vũ khí châu Âu hiện đang giảm mạnh, phản ánh sự thất vọng của giới đầu tư trước những kỳ vọng trước đó. Điều này đang làm suy yếu tâm lý tích cực vốn xuất hiện ở các phân khúc khác của thị trường chứng khoán.

Phản ứng rõ nét nhất đối với các cuộc đàm phán tại Nhà Trắng ngày hôm qua thể hiện ở lĩnh vực quốc phòng. Hôm nay, ngành này đang giảm mạnh sau khi Tổng thống Ukraine tuyên bố Ukraine muốn mua lượng vũ khí trị giá 100 tỷ USD từ ngành quốc phòng Mỹ bằng tiền từ Liên minh châu Âu. Thông tin này đã gây ra phản ứng tiêu cực đối với cổ đông của các đối thủ châu Âu. Cổ phiếu Rheinmetall (Đức) hôm nay đã giảm gần 4%. Nguồn: xStation

Mặc dù vậy, chỉ số Đức DE40 vẫn duy trì xu hướng tăng ổn định. Các vùng hỗ trợ quan trọng nhất vẫn là đường trung bình động hàm mũ 50 và 100 ngày, vốn trong quá khứ thường đóng vai trò là kháng cự đối với bên bán. Ngược lại, mức đỉnh lịch sử gần 24.735 điểm tiếp tục là ngưỡng kháng cự then chốt. Nguồn: xStation