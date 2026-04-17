Thị trường nổi bật: Đồng Yên có đang tiến tới điểm gãy?

USD/JPY hiện vẫn là tâm điểm chú ý của thị trường ngoại hối toàn cầu. Diễn biến giá của cặp tiền này ngày càng bị chi phối không chỉ bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô cơ bản mà còn bởi rủi ro chính trị đang gia tăng. Khi tỷ giá tiến gần đến rào cản tâm lý 160, thị trường bắt đầu coi mức này là một ngưỡng chịu đựng tiềm tàng của các cơ quan quản lý Nhật Bản, thay vì chỉ là một điểm số đơn thuần trên biểu đồ. Kết quả là, các cuộc thảo luận về hướng đi tiếp theo đang dần bớt đi tính chất thuần túy về nền tảng kinh tế, mà tập trung ngày càng nhiều vào việc liệu khi nào một phản ứng từ Bộ Tài chính Nhật Bản (MoF) sẽ thực hiện.

Yếu tố nào đang thúc đẩy USD/JPY hôm nay?

Rủi ro can thiệp gia tăng quanh vùng 160

Khi USD/JPY tiến sát vùng 160, sự nhạy cảm đối với khả năng can thiệp tiền tệ rõ ràng đang tăng lên. Mức này được xem là ranh giới mà chính quyền Nhật Bản có thể bước vào, thông qua các hoạt động thị trường trực tiếp hoặc các cảnh báo bằng lời nói mạnh mẽ. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy những môi trường như vậy có thể kích hoạt các phản ứng thị trường mạnh mẽ và bất đối xứng, vì các vị thế đầu cơ dựa trên sự yếu kém của đồng Yên sẽ trở nên dễ tổn thương và bị thanh lý nhanh chóng ngay khi các tín hiệu can thiệp xuất hiện.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) giữa áp lực lạm phát và rủi ro tăng trưởng

Đồng thời, BoJ vẫn là một mảnh ghép then chốt. Một mặt, lạm phát dai dẳng ủng hộ cho việc bình thường hóa chính sách dần dần. Mặt khác, những lo ngại ngày càng tăng về đà giảm tốc kinh tế và rủi ro giống như lạm phát đình trệ (stagflation) tiếp tục gây áp lực lên triển vọng chính sách. Do đó, BoJ vẫn thận trọng và tránh cam kết thắt chặt mạnh mẽ, điều này hạn chế sức mạnh của đồng Yên và duy trì sự không chắc chắn về lộ trình chính sách tiền tệ trong tương lai.

Chênh lệch lãi suất là động lực chính của xu hướng

Bất chấp biến động gia tăng quanh các mức quan trọng, động lực cấu trúc chính vẫn là sự chênh lệch lãi suất rộng giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản. Khoảng cách này tiếp tục hỗ trợ sức mạnh của đồng đô la Mỹ và giữ cho các chiến lược giao dịch chênh lệch lãi suất (carry trade) trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường ngày càng nhận thức được rằng môi trường này có thể kéo dài mà không hề ổn định, đặc biệt khi USD/JPY chạm tới các mức được coi là nhạy cảm với rủi ro can thiệp.

Vai trò của dầu mỏ và khu vực Vùng Vịnh đối với Nhật Bản

Một yếu tố thường bị đánh giá thấp trong bức tranh USD/JPY là thị trường dầu mỏ và sự phụ thuộc của Nhật Bản vào năng lượng nhập khẩu từ vùng Vịnh. Là một nền kinh tế phụ thuộc lớn vào nhập khẩu, Nhật Bản đặc biệt nhạy cảm với biến động giá dầu; chi phí năng lượng cao hơn trực tiếp làm xấu đi các điều kiện thương mại và gia tăng áp lực lạm phát trong nước. Trong bối cảnh này, các diễn biến ở Trung Đông và chính sách sản xuất của OPEC có thể tác động đáng kể không chỉ đến cán cân thanh toán đối ngoại mà còn đến kỳ vọng về chính sách của BoJ.

Giá dầu tăng từ vùng Vịnh đóng vai trò như một lực đẩy lạm phát bổ sung cho Nhật Bản. Trong môi trường đó, thị trường ngoại hối không chỉ tính toán dựa trên chênh lệch lãi suất mà còn cả những cú sốc chi phí bên ngoài.

Thông điệp chính: Thị trường bị định nghĩa bởi các ranh giới và rủi ro sự kiện

Nhìn chung, USD/JPY đang ở trong giai đoạn mà các động lực cơ bản truyền thống vẫn ủng hộ các mức giá cao hơn, nhưng ảnh hưởng của chúng ngày càng bị đối trọng bởi rủi ro chính trị và khả năng can thiệp. Kết quả là, thị trường đang bớt đi tính chất của một xu hướng định hướng rõ ràng (directional trend) mà chuyển sang một chế độ bị kìm kẹp trong biên độ (range-bound) và bị chi phối bởi các sự kiện (event-driven), nơi sự bất đối xứng của rủi ro và những thay đổi đột ngột về biến động đóng vai trò chủ đạo.