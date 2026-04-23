Thị trường nổi bật: Đồng Yên sẽ đi về đâu dưới “cái bóng” của Hormuz và BOJ?

Cặp USDJPY tiếp tục giao dịch trong môi trường bất định cao, nơi các yếu tố địa chính trị, dữ liệu kinh tế vĩ mô và kỳ vọng ngày càng tăng về chính sách của Bank of Japan cùng lúc tác động đến giá. Thị trường đang dao động quanh các vùng kỹ thuật quan trọng, đặc biệt là mốc 160 - mức đã nhiều lần được bảo vệ và được xem là rào cản tâm lý quan trọng, đồng thời là vùng có thể kích hoạt can thiệp từ phía Nhật Bản. Điều này đặt ra câu hỏi then chốt: liệu mốc này có bị phá vỡ hay không, và nếu có thì trong điều kiện và thời điểm nào. Diễn biến hiện tại chịu ảnh hưởng đồng thời từ căng thẳng địa chính trị toàn cầu và cuộc tranh luận ngày càng rõ rệt về việc bình thường hóa chính sách tiền tệ tại Nhật Bản.

Nguồn: xStation5

Điều gì đang chi phối USDJPY?

Địa chính trị và Strait of Hormuz - nguồn gốc của tâm lý né rủi ro toàn cầu

Một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến tâm lý thị trường là căng thẳng tại các khu vực quan trọng đối với vận chuyển năng lượng toàn cầu, như eo biển Hormuz. Thị trường phản ứng rất nhạy với rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu khí, dẫn đến giá năng lượng tăng và biến động gia tăng.

Japan phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng, chủ yếu từ khu vực Vịnh Ba Tư. Do đó, giá dầu và khí đốt tăng sẽ làm xấu cán cân thương mại và gia tăng áp lực lạm phát nhập khẩu. Vì vậy, căng thẳng kéo dài tại Hormuz không hỗ trợ đồng Yên, mà ngược lại có xu hướng làm suy yếu đồng tiền này.

Dữ liệu vĩ mô Nhật Bản và tín hiệu từ PMI

Gần đây, dữ liệu PMI của Nhật Bản nhận được nhiều sự chú ý hơn khi cho thấy sự cải thiện dần của hoạt động kinh tế. Dù chưa phải xu hướng tăng mạnh, các dấu hiệu ổn định trong cả sản xuất và dịch vụ đang làm tăng khả năng BOJ có thêm dư địa để tiếp tục bình thường hóa chính sách.

Điều này quan trọng với thị trường ngoại hối, bởi đồng Yên đã chịu áp lực trong nhiều năm do chính sách tiền tệ siêu nới lỏng. Ngay cả những thay đổi nhỏ cũng có thể ảnh hưởng lớn đến dòng vốn toàn cầu

Lạm phát (CPI) - chất xúc tác quan trọng cho BOJ

Một trong những yếu tố tác động ngắn hạn quan trọng nhất vẫn là dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Nhật Bản, đóng vai trò trung tâm trong việc định hình kỳ vọng về các hành động tiếp theo của Ngân hàng Nhật Bản. Nếu lạm phát duy trì trên mức mục tiêu 2%, thị trường ngày càng dự đoán khả năng tăng lãi suất hơn nữa hoặc ít nhất là lập trường cứng rắn hơn từ ngân hàng trung ương. Trong kịch bản đó, áp lực tăng giá đối với đồng yên sẽ gia tăng.

Ngược lại, dữ liệu lạm phát yếu hơn củng cố kỳ vọng rằng chính sách siêu nới lỏng sẽ được duy trì lâu hơn, điều này càng hỗ trợ sự suy yếu của đồng yên so với đồng đô la

Chính sách BOJ và chênh lệch lãi suất

Yếu tố then chốt trong trung và dài hạn vẫn là chính sách của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ), vốn đang dần chuyển dịch khỏi chế độ lãi suất cực thấp và kiểm soát đường cong lợi suất đã duy trì lâu nay. Mặc dù quá trình này diễn ra chậm, nhưng hướng đi của nó lại có ý nghĩa rất quan trọng đối với thị trường.

Tỷ giá USD/JPY đặc biệt nhạy cảm với chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản, vốn là động lực chính khiến đồng yên suy yếu thông qua các chiến lược giao dịch chênh lệch lãi suất trong nhiều năm qua. Bất kỳ sự thu hẹp nào của chênh lệch này đều có thể kích hoạt dòng vốn đáng kể và dẫn đến những thay đổi trong xu hướng trung hạn.

Mốc 160 và rủi ro can thiệp

Mức 160 trên tỷ giá USD/JPY vẫn là một mốc tham chiếu quan trọng, cả về mặt kỹ thuật và chính trị. Trong lịch sử, các mức giá xung quanh khu vực này đã nhiều lần được các nhà chức trách Nhật Bản nhấn mạnh là vùng cần tăng cường cảnh giác liên quan đến biến động tỷ giá quá mức.

Do đó, thị trường ngày càng tính đến rủi ro can thiệp của Bộ Tài chính Nhật Bản, có thể dưới hình thức cảnh báo bằng lời nói hoặc các hoạt động trực tiếp trên thị trường ngoại hối. Những can thiệp như vậy thường dẫn đến sự tăng giá mạnh nhưng thường chỉ diễn ra trong thời gian ngắn của đồng yên.

Điểm chính cần lưu ý