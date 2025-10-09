Thị trường nổi bật - ETHEREUM (09.10.2025)

Ethereum giảm hơn 4% trong ngày hôm nay, chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên, kết hợp với đà tăng chậm lại của Bitcoin và tâm lý thận trọng hơn trên thị trường chứng khoán Mỹ. Đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới có thể nối lại xu hướng tăng nếu vàng và Bitcoin mất đà, thúc đẩy dòng vốn quay trở lại các tài sản rủi ro hơn trong bối cảnh kỳ vọng ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất và vẫn còn hy vọng “hợp lý” cho một cuộc hạ cánh mềm của nền kinh tế. Khác với Bitcoin, Ethereum còn cung cấp tùy chọn staking, có thể thu hút dòng vốn trong môi trường lợi suất và lãi suất thấp hơn.

Đồng sáng lập Ethereum, Joe Lubin, cho biết trên Bloomberg Crypto về việc ConsenSys hợp tác với SWIFT để phát triển một sổ cái dùng chung dựa trên blockchain. Hệ thống này sẽ tích hợp tiêu chuẩn nhắn tin ISO 20022 mới, thay thế cơ sở hạ tầng cũ của SWIFT, với blockchain của Ethereum — có thể giúp tăng tính ứng dụng của ETH trong các giao dịch.

Trong khi đó, Ethereum Foundation đã công bố việc thành lập đội ngũ gồm 47 thành viên với nhiệm vụ cải thiện quyền riêng tư trên blockchain — bao gồm các giao dịch ẩn danh và giải pháp định danh cá nhân. Dữ liệu về các quỹ ETF cho thấy sự tương phản rõ rệt trong dòng vốn: các quỹ ETF Bitcoin thu hút hơn 440 triệu USD trong ngày hôm qua, trong khi các quỹ dựa trên Ethereum chỉ ghi nhận 67,4 triệu USD. Cụ thể, ETHA của BlackRock ghi nhận dòng vốn ròng 147 triệu USD, trong khi FETH của Fidelity và ETHE của Grayscale lần lượt ghi nhận dòng vốn rút ra 63,1 triệu USD và 16,7 triệu USD.

Biểu đồ Ethereum (khung thời gian D1)

Giá ETH đã giảm xuống dưới đường trung bình động hàm mũ 50 ngày (EMA50) quanh mức 4.370 USD. Chỉ báo RSI dao động quanh mức 50, cho thấy khả năng mở cho cả hai hướng — tăng hoặc giảm. Tuy nhiên, cả RSI và MACD đều đang trong xu hướng giảm kể từ tháng 7, cho thấy động lực mua đang suy yếu khi giá tiệm cận mức cao kỷ lục.

Nguồn: xStation5

Trong vài tuần gần đây, hiệu suất của Ethereum phản chiếu với chỉ số Russell 2000, vốn theo dõi các công ty Mỹ nhạy cảm hơn với biến động lãi suất. Biểu đồ cho thấy hình thành mô hình “cốc và tay cầm” (cup and handle) — một mẫu hình tiếp diễn xu hướng tăng, thường báo hiệu khả năng bứt phá đi lên. Theo dữ liệu CME FedWatch, hiện có gần 96% khả năng Fed sẽ cắt giảm thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 29/10, và 82% khả năng sẽ có thêm một đợt cắt giảm nữa vào tháng 12.

Nguồn: xStation5