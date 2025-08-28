Đọc thêm

Thị trường nổi bật - Ethereum (28.08.2025)

19:05 28 tháng 8, 2025

Ethereum tăng hơn 1% trong hôm nay, vượt ngưỡng 4.600 USD, củng cố quan điểm rằng bất chấp sự suy yếu tạm thời của Bitcoin, khẩu vị rủi ro trên thị trường tiền mã hóa vẫn rất mạnh. Đáng chú ý, trong vài tuần gần đây, dòng vốn chảy vào các quỹ ETF Ethereum tại Mỹ trung bình cao gấp nhiều lần so với Bitcoin, mặc dù vốn hóa thị trường của ETH ở mức 555 tỷ USD, chỉ bằng khoảng một phần tư vốn hóa của Bitcoin.

Ethereum (H1, khung thời gian D1)

Trên cả biểu đồ ngắn hạn và trung hạn, xu hướng của Ethereum vẫn duy trì tăng, với giá hiện giao dịch cao hơn khoảng 5% so với mức đỉnh lịch sử. Đồng tiền số này đã phá vỡ cả đường trung bình động 50 và 200 chu kỳ trên khung giờ H1, và hiện đang ở khoảng giữa của kênh giá đi lên. Ngưỡng hỗ trợ quan trọng nằm quanh 4.500 USD, trong khi kháng cự ở mức 4.800 USD — nơi đã xuất hiện lực bán mạnh hai lần, vào năm 2021 và một lần nữa vào cuối tuần trước khi giá bị kéo lùi từ vùng này.

Nguồn: xStation5

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

