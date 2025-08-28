Thị trường nổi bật - Ethereum (28.08.2025)

Ethereum tăng hơn 1% trong hôm nay, vượt ngưỡng 4.600 USD, củng cố quan điểm rằng bất chấp sự suy yếu tạm thời của Bitcoin, khẩu vị rủi ro trên thị trường tiền mã hóa vẫn rất mạnh. Đáng chú ý, trong vài tuần gần đây, dòng vốn chảy vào các quỹ ETF Ethereum tại Mỹ trung bình cao gấp nhiều lần so với Bitcoin, mặc dù vốn hóa thị trường của ETH ở mức 555 tỷ USD, chỉ bằng khoảng một phần tư vốn hóa của Bitcoin.

Ethereum (H1, khung thời gian D1)

Trên cả biểu đồ ngắn hạn và trung hạn, xu hướng của Ethereum vẫn duy trì tăng, với giá hiện giao dịch cao hơn khoảng 5% so với mức đỉnh lịch sử. Đồng tiền số này đã phá vỡ cả đường trung bình động 50 và 200 chu kỳ trên khung giờ H1, và hiện đang ở khoảng giữa của kênh giá đi lên. Ngưỡng hỗ trợ quan trọng nằm quanh 4.500 USD, trong khi kháng cự ở mức 4.800 USD — nơi đã xuất hiện lực bán mạnh hai lần, vào năm 2021 và một lần nữa vào cuối tuần trước khi giá bị kéo lùi từ vùng này.

Nguồn: xStation5