Thị trường nổi bật: EUR/USD

Cặp EUR/USD hiện đang giao dịch quanh 1.17953, với mức biến động vừa phải khi thị trường phản ứng trước các dữ liệu vĩ mô mới từ châu Âu và các cập nhật từ thị trường lao động Mỹ. Cặp tiền đã điều chỉnh giảm từ các đỉnh ngắn hạn gần đây do các tín hiệu hỗ trợ từ dữ liệu công nghiệp và thông điệp ECB không đủ mạnh để duy trì đà tăng trước đó. Nhà đầu tư vẫn thận trọng, theo dõi tâm lý “risk-off” và kỳ vọng về chính sách của tân Chủ tịch Fed.

Nguồn: xStation5

Điều gì đang chi phối cặp tiền EUR/USD hôm nay?

Quyết định và thông điệp từ ECB

ECB hôm qua giữ nguyên lãi suất, đúng như kỳ vọng thị trường. Ngân hàng nhấn mạnh lạm phát tương đối ổn định và cảnh báo rủi ro đồng euro tăng quá mạnh, qua đó hạn chế dư địa để EUR tiếp tục tăng mạnh. Trên thực tế, điều này khiến EUR/USD hiện phản ứng chủ yếu theo dữ liệu kinh tế và tâm lý thị trường hơn là chính sách ECB.

Dữ liệu thị trường lao động Mỹ

Các số liệu lao động Mỹ gần đây cho thấy dấu hiệu suy yếu nhẹ: Challenger layoffs tăng mạnh từ 35,000 lên 108,000. Jobless claims tăng lên 231,000, cao hơn dự báo 213,000. JOLTS job openings giảm xuống 6.5 triệu, thấp hơn dự báo 7.2 triệu. Những dữ liệu này củng cố quan điểm rằng thị trường lao động Mỹ đang hạ nhiệt, dù chưa đủ để tạo cú sốc lớn.

Tâm lý risk-off và dữ liệu châu Âu

Dữ liệu công nghiệp yếu hơn từ Đức cùng với sự suy giảm nhẹ của chứng khoán châu Âu đang duy trì tâm lý risk-off ở mức vừa phải. EUR/USD biến động không quá mạnh và vẫn nằm dưới mốc 1.18. Tuy vậy, cấu trúc xu hướng tăng tổng thể của euro vẫn chưa bị phá vỡ.

Tân Chủ tịch Fed và kỳ vọng thị trường

Thị trường đang đặt kỳ vọng rằng tân Chủ tịch Fed sẽ giữ được tính độc lập trước áp lực từ chính quyền Mỹ. Nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ không vội vàng cắt giảm lãi suất mạnh và nhanh, vì điều đó có thể làm thị trường mất ổn định. Yếu tố này đang hỗ trợ đồng USD phần nào, đồng thời cũng hạn chế các biến động đột ngột (ví dụ USD tăng mạnh quá nhanh so với EUR).