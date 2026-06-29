Thị trường nổi bật: EURNOK - Khi nào đợt bán tháo sẽ kết thúc? (29.06.2026)

Tỷ giá EURNOK đã tăng hơn 5% trong tháng qua, quay trở lại các mức được ghi nhận lần gần nhất vào nửa đầu tháng 2, trước khi chiến sự tại Iran bùng phát. Yếu tố chính khiến đồng krone suy yếu là sự sụt giảm của giá dầu thô (-35% so với đỉnh tháng 5).

Dầu thô

Giá một thùng dầu Brent hiện ở mức hơn 72 USD. Giá dầu WTI đang dao động quanh 70 USD. Dư địa để giá tiếp tục giảm có vẻ khá hạn chế, điều này được thể hiện qua đường cong hợp đồng tương lai đã trở nên phẳng hơn đáng kể trong thời gian gần đây.

Hình 1: Đường cong hợp đồng tương lai dầu thô WTI (2026 - 2037)

Nguồn: Bloomberg, 29.06.2026

Giá một thùng dầu WTI hiện đang thấp hơn mức trung bình 5 năm (mức trung bình này từng bị đẩy lên cao do cú sốc năng lượng sau khi Nga tấn công Ukraine).

Hình 2: Tính mùa vụ của giá dầu WTI (2021 - 2026)

Nguồn: XTB Research, 29.06.2026

Địa chính trị

Các sự kiện diễn ra trong cuối tuần vừa qua là một trong những phép thử nghiêm trọng nhất đối với bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran được ký kết trong tháng 6.

Làn sóng căng thẳng mới bắt đầu sau cuộc tấn công của lực lượng Iran nhằm vào tàu container treo cờ Singapore M/V Ever Lonely. Donald Trump gọi đây là một hành động "vi phạm ngừng bắn ngu ngốc" đối với thỏa thuận đạt được một tuần trước và tuyên bố Mỹ sẽ không để sự việc này trôi qua. Kết quả là Mỹ tiến hành các cuộc không kích có chủ đích nhằm vào các mục tiêu ở miền nam Iran (bao gồm khu vực cảng Sirik và đảo Qeshm). Các kho tên lửa, nhà chứa UAV và cơ sở hạ tầng radar giám sát đã bị phá hủy.

Đáp trả các cuộc không kích của Mỹ, trong đêm từ thứ Bảy sang Chủ nhật, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và UAV nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh gồm Kuwait và Bahrain. Bộ Nội vụ Bahrain cho biết một trong các tên lửa hoặc mảnh vỡ của nó đã làm hư hại một tòa nhà dân cư gần sân bay quốc tế.

Tehran chính thức cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự nào tiếp theo từ phía Mỹ sẽ dẫn đến việc "đóng băng hoàn toàn mọi tiến trình ngoại giao." Đáp lại, Donald Trump đăng trên nền tảng X rằng nếu Iran không tuân thủ các thỏa thuận đã đạt được, Mỹ sẽ "kết thúc mọi việc bằng biện pháp quân sự."

Tuy nhiên, bất chấp màn đáp trả quyết liệt và những phát biểu cứng rắn, tối Chủ nhật đã xuất hiện một bước ngoặt bất ngờ. Dưới sức ép từ các bên trung gian quốc tế (Qatar và Pakistan), hai bên đã đồng ý hạ nhiệt căng thẳng. Theo Reuters, dẫn lời các quan chức cấp cao của Mỹ, Washington và Tehran đã thống nhất ngay lập tức chấm dứt các cuộc tấn công lẫn nhau và khôi phục hoạt động vận tải thương mại tự do qua eo biển nhằm cứu vãn thỏa thuận khung đã được xây dựng trước đó.

Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ nối lại ngay trong thứ Ba (30/06) tại Doha. Điểm bất đồng lớn nhất vẫn là vấn đề kiểm soát Eo biển Hormuz. Mỹ và Liên Hợp Quốc đang tìm cách thiết lập các tuyến hàng hải thương mại độc lập mới, điều mà Iran từ chối vì cho rằng điều này vi phạm chủ quyền và quyền giám sát của nước này.

Nếu xung đột leo thang trở lại và cản trở việc khôi phục hoàn toàn lưu thông qua Eo biển Hormuz, đây sẽ là rủi ro lớn nhất đối với kịch bản giá dầu được phản ánh trên đường cong hợp đồng tương lai.

Chính sách tiền tệ

Đồng krone suy yếu trong những ngày gần đây cũng được hỗ trợ bởi việc thị trường điều chỉnh lại kỳ vọng về lộ trình lãi suất. Kỳ vọng Norges Bank sẽ nâng lãi suất trong quý IV năm nay đã giảm xuống. Thị trường ngày càng ít tin rằng sẽ có hai lần tăng lãi suất trước cuối năm, chủ yếu do lo ngại về một cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài đã suy giảm.

Hình 3: Định giá của thị trường đối với lộ trình lãi suất của Norges Bank (2026)

Nguồn: Bloomberg, 22.06.2026

Hình 4: Định giá của thị trường đối với lộ trình lãi suất của Norges Bank (2026)

Nguồn: Bloomberg, 29.06.2026

Cuộc họp tiếp theo của ngân hàng trung ương sẽ diễn ra vào ngày 13/08.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô

Trước cuộc họp tiếp theo của Norges Bank, thị trường sẽ đón nhận thêm hai báo cáo lạm phát. Điểm đáng chú ý nhất là lạm phát cơ bản vẫn ở mức rất cao (3,4%), trong khi động lực tăng của chỉ số này (khoảng 5% theo tốc độ thường niên hóa trong ba tháng gần nhất) cho thấy giá năng lượng cao đang lan sang các lĩnh vực còn lại của nền kinh tế.

Áp lực giá cả cũng được hỗ trợ bởi mức tăng lương cao. Tuy nhiên, gần đây tốc độ tăng lương đã bắt đầu chậm lại khá rõ rệt, đặc biệt là xét theo giá trị thực. Trong quý I, tiền lương trong lĩnh vực công nghiệp tăng 4,4%, tương đương mức tăng thực chỉ hơn 1% sau khi điều chỉnh theo sự suy giảm sức mua.

Điều này cũng được phản ánh trong dữ liệu tiêu dùng. Doanh số bán lẻ tháng 5 ghi nhận mức tăng trưởng âm lần đầu tiên trong vòng một năm (-2,5%). Niềm tin tiêu dùng cũng đang suy yếu.

Phân tích kỹ thuật

Hình 5: EURNOK (17.03.2025 - 29.06.2026)

Nguồn: xStation, 29.06.2026

Đà đảo chiều hiện tại của cặp EURNOK đủ mạnh để giá vượt lên trên các đường trung bình động EMA50, EMA100 và EMA150. Sức mạnh của xu hướng tăng hiện tại cũng được xác nhận bởi chỉ báo MACD – histogram tiếp tục mở rộng, trong khi hai đường MACD đều nằm trên mốc 0 và hướng lên. Tuy nhiên, chỉ báo RSI (72,2) đang phát đi tín hiệu cần thận trọng khi đã đi vào vùng quá mua, báo hiệu nguy cơ xuất hiện một nhịp điều chỉnh hoặc tích lũy trong ngắn hạn.

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Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst, XTB