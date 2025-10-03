Thị trường nổi bật: EURUSD (03.10.2025)

Eurozone

PMI dịch vụ giảm nhẹ xuống 51,3 (so với sơ bộ 51,4; trước đó 50,5), trong khi PMI tổng hợp giữ nguyên ở 51,2 (sơ bộ 51,2; trước đó 51,0). Điều này xác nhận rằng khu vực dịch vụ đang giữ cho tăng trưởng duy trì tích cực bất chấp sự suy yếu của lĩnh vực sản xuất. Các đơn hàng mới được cải thiện và áp lực giá giảm nhẹ — vẫn cao hơn mức trung bình dài hạn — hỗ trợ dự báo tăng trưởng GDP quý 3 khoảng 0,4% theo quý của HCOB và nhìn chung dữ liệu này biện minh cho lập trường ổn định hiện tại của ECB.

Spain

PMI dịch vụ tăng lên 54,3 (so với dự báo 53,0; trước đó 53,2) và PMI tổng hợp lên 53,8 (trước đó 53,7), được thúc đẩy bởi tăng trưởng mạnh của đơn hàng mới và nhu cầu nội địa vững chắc. Nhu cầu xuất khẩu có dấu hiệu yếu hơn — chủ yếu liên quan đến du lịch — trong khi chi phí đầu vào vẫn ở mức cao và các doanh nghiệp tiếp tục tăng giá bán. Tâm lý kỳ vọng và kế hoạch tuyển dụng vẫn lạc quan khi lượng công việc tồn đọng gia tăng.

Italy

PMI dịch vụ tăng lên 52,5 (so với dự báo 51,5; trước đó 51,5) và PMI tổng hợp giữ ở 51,7, báo hiệu tăng trưởng ổn định do dịch vụ dẫn dắt trong khi sản xuất vẫn yếu. Các đơn hàng mới tăng tốc, nhưng tăng trưởng việc làm chậm lại; áp lực chi phí (lương, năng lượng, thuê mặt bằng) vẫn cao dù lạm phát giá bán ra giảm xuống mức thấp nhất trong 10 tháng. Niềm tin cải thiện nhẹ nhưng vẫn dưới mức trung bình; sự kiên cường của dịch vụ tiếp tục là chìa khóa để duy trì đà phục hồi.

Germany

PMI dịch vụ cuối cùng đạt 51,5 (thấp hơn sơ bộ 52,5; trước đó 49,3) và PMI tổng hợp đạt 52,0 (so với sơ bộ 52,4; trước đó 50,5), cho thấy khu vực tư nhân tăng trưởng ở tốc độ nhanh nhất trong 16 tháng. Tuy nhiên, đơn hàng mới trong dịch vụ giảm tháng thứ hai liên tiếp và đơn hàng sản xuất cũng đảo chiều, làm dấy lên nghi ngờ về tính bền vững của đà tăng trưởng. Lạm phát chi phí trong dịch vụ tăng trở lại, và các công ty bắt đầu cắt giảm nhẹ việc làm trong bối cảnh nhu cầu suy yếu.

France

PMI dịch vụ giảm xuống 48,5 (so với sơ bộ 48,9; trước đó 49,8) và PMI tổng hợp giảm xuống 48,1 (so với sơ bộ 48,4; trước đó 49,8), xác nhận sự chững lại kinh tế vào cuối quý 3. Bất ổn chính trị dường như đè nặng lên nhu cầu; cả đơn hàng trong nước và xuất khẩu đều giảm. Chi phí đầu vào tiếp tục tăng trong khi giá bán ra giảm nhẹ, báo hiệu áp lực biên lợi nhuận, mặc dù việc làm vẫn được duy trì ổn định.

EURUSD

Cặp tiền đang giao dịch tích cực hơn hôm nay, được hỗ trợ từ cả hai phía: đồng USD điều chỉnh giảm nhẹ và đồng EUR tăng nhẹ. EURUSD tăng 0,16% lên 1,17360.