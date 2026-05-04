Thị trường nổi bật: EURUSD (04.05.2025)

Tỷ giá EUR/USD đang giao dịch quanh mức 1.1719 vào thứ Hai, và mặc dù dữ liệu công nghiệp có vẻ tích cực, khu vực đồng euro đang phát ra những tín hiệu đáng lo ngại. Chỉ số PMI ngành sản xuất (bản cuối cùng) đạt 52.2 điểm trong tháng 4, tăng từ 51.6 của tháng trước, thoạt nhìn có vẻ là một sự cải thiện vững chắc. Tuy nhiên, trên thực tế, sự gia tăng hoạt động sản xuất không được thúc đẩy bởi nhu cầu thực, mà bởi việc các doanh nghiệp gia tăng tích trữ hàng tồn kho nhằm phòng ngừa tình trạng thiếu hụt và giá cả leo thang do căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Đây là một kết quả có vẻ tích cực, nhưng thực chất phản ánh nhiều hơn nỗi lo về gián đoạn chuỗi cung ứng hơn là sức mạnh thực sự của nền kinh tế châu Âu.

Chi tiết mới là yếu tố quyết định, và chính những chi tiết này đang định hình triển vọng tăng trưởng cũng như lạm phát của khu vực đồng euro. Thời gian giao hàng bị trì hoãn đã đạt mức tệ nhất kể từ tháng 7/2022, lạm phát chi phí đầu vào tăng lên mức cao nhất trong 46 tháng, và áp lực giá ngày càng được chuyển sang giá bán, ghi nhận mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được ghi nhận vào năm 1997. Do đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đang đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan: dữ liệu cho thấy sự phục hồi, nhưng các chỉ báo dẫn dắt về tâm lý và kỳ vọng của nhà sản xuất lại xác nhận rủi ro đình lạm (stagflation) ngày càng gia tăng. Đối với EUR/USD, điều này đồng nghĩa với một môi trường bất định cao, trong đó tỷ giá có thể biến động mạnh tùy thuộc vào các tín hiệu tiếp theo từ Fed và ECB, và bất kỳ dữ liệu lạm phát mạnh hơn nào từ Mỹ cũng có thể kéo cặp tiền này quay trở lại vùng hỗ trợ 1.1650.

Trên biểu đồ ngày của EUR/USD, sau khi tăng mạnh lên khoảng 1.2060 vào đầu năm, tỷ giá đã trải qua một đợt điều chỉnh đáng kể, đưa giá xuống vùng đáy khoảng 1.1380, trước khi phục hồi trở lại. Hiện tại, cặp tiền đang giao dịch tại 1.1719, dao động gần đường EMA 50 ngày (1.1681) và EMA 100 ngày (1.1678), hai mức này tạo thành vùng hỗ trợ động, trong khi EMA 200 ngày tại 1.1634 đóng vai trò là tuyến phòng thủ tiếp theo cho phe mua. Dải Bollinger cho thấy độ biến động đang thu hẹp, với dải trên tại 1.1771 và dải dưới tại 1.1669, báo hiệu khả năng xảy ra một cú phá vỡ trong các phiên tới. Chỉ báo RSI đang dao động quanh mức trung tính 52, chưa đưa ra tín hiệu xu hướng rõ ràng và cho thấy thị trường vẫn đang tìm kiếm động lực để bứt phá lên trên ngưỡng kháng cự 1.1800 hoặc điều chỉnh sâu hơn về vùng hỗ trợ EMA 200 ngày đã đề cập. Nguồn: xStation