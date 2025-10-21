- Phố Wall kết thúc phiên giao dịch thứ Hai trong tâm lý hứng khởi
- Trump phát đi những tín hiệu lạc quan với Trung Quốc
- Giá Vàng bật tăng mạnh trở lại và đang kiểm tra mức đỉnh lịch sử
Phố Wall kết thúc phiên giao dịch thứ Hai trong tâm lý hứng khởi. Các chỉ số US100, US500 và US2000 lần lượt tăng 1,43%, 1,14% và 1,87%. Sự cải thiện tâm lý thị trường chủ yếu nhờ tín hiệu hạ nhiệt trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc.
Ông Trump phát biểu trong buổi họp báo: “Tôi nghĩ Trung Quốc sẽ đạt được một thỏa thuận với chúng ta,” ngụ ý rằng ông nhìn thấy cơ hội thực sự cho một thỏa thuận trong tương lai gần.
Ông cũng cho biết sau các cuộc họp tại Hàn Quốc, ông kỳ vọng sẽ đạt được một “thỏa thuận tuyệt vời” với Trung Quốc, trong đó Bắc Kinh cam kết mua đậu nành Mỹ để tránh gây thiệt hại cho nông dân Hoa Kỳ. Trump cảnh báo rằng nếu Trung Quốc từ chối hợp tác, họ sẽ “gặp rắc rối lớn”, đồng thời đe dọa áp đặt kiểm soát xuất khẩu máy bay và hạn chế đất hiếm như một đòn bẩy trong đàm phán. Ông cũng tiết lộ đã được mời thăm Trung Quốc “vào đầu năm tới” và nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp với Chủ tịch Tập Cận Bình.
Nhà Trắng phát tín hiệu rằng tình trạng đóng cửa chính phủ liên bang có thể sẽ sớm chấm dứt, thậm chí ngay trong tuần này – theo nguồn tin từ Hassett.
Trên thị trường tiền tệ, đồng bảng Anh và euro là hai đồng tiền yếu nhất.
Các chỉ số châu Âu cũng tăng điểm trong phiên đầu tuần. Tâm lý tích cực được củng cố nhờ sự lạc quan về ngân sách Pháp và kết quả khả quan từ các công ty quốc phòng. Thủ tướng Pháp Lecornu đã vượt qua hai cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, tuy nhiên đà tăng của chỉ số FRA40 đã bị xóa sạch sau đợt bán tháo mạnh cổ phiếu BNP Paribas.
BNP Paribas (BNP.FR) giảm 8% sau khi có thông tin cho biết ngân hàng Pháp đã thua trong một vụ kiện tại Mỹ, có thể buộc BNP phải bồi thường hàng tỷ USD. Một bồi thẩm đoàn Mỹ kết luận rằng BNP đã giúp chính phủ Sudan phạm tội diệt chủng bằng cách cung cấp dịch vụ tài chính vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. BNP cho rằng phán quyết là sai lầm và tuyên bố sẽ kháng cáo.
Cổ phiếu Amazon (AMZN.US) đang phục hồi sau khi Amazon Web Services (AWS) gặp sự cố gián đoạn toàn cầu sáng nay, khiến nhiều nền tảng internet lớn bị ảnh hưởng.
Giá khí tự nhiên Mỹ (NATGAS) tăng 12% trong phiên thứ Hai, với hợp đồng tháng 11 đạt 3,34 USD/mmBtu – mức cao nhất trong gần hai tuần và là mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ cuối tháng 9. Nguyên nhân chính là dự báo thời tiết lạnh hơn, khiến nhu cầu sưởi ấm tăng mạnh, đẩy chỉ số nhu cầu nhiệt hai tuần từ 118 lên 164.
Sau đợt giảm mạnh hôm thứ Sáu, khiến giá vàng rơi gần 2% từ mức kỷ lục 4.378 USD/ounce, thị trường đang dần lấy lại cân bằng trong phiên giao dịch thứ Hai. Giá vàng giao ngay hiện dao động quanh 4.340 USD/ounce, được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất và nhu cầu cao đối với tài sản trú ẩn an toàn.
