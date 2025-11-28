Thị trường nổi bật - EURUSD (28.11.2025)

Cặp tiền EURUSD đang điều chỉnh trở lại vùng 1.157 trong phiên hôm nay trước thềm công bố dữ liệu lạm phát của Đức vào lúc 20:30. Biên bản cuộc họp ECB hôm qua mang giọng điệu tương đối “diều hâu”, khi ngân hàng trung ương phát tín hiệu tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất. Ngược lại, các số liệu mới nhất từ Hoa Kỳ tiếp tục cho thấy nền kinh tế Mỹ duy trì sự bền bỉ, bao gồm cả số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn dự báo. Doanh số bán lẻ theo tháng thực tế của Đức trong tháng 10 giảm -0.3%, so với dự báo 0.2% và mức 0.2% trước đó. Việc tiêu dùng tư nhân tại châu Âu có thể suy yếu củng cố thêm lập luận cho một đồng euro yếu hơn, và thị trường có thể phản ứng nhạy cảm trước những dữ liệu như vậy, bởi “người tiêu dùng bền bỉ” là một trong những yếu tố chính hỗ trợ đồng euro và vẫn là trở ngại đối với ECB.
Biểu đồ cặp tiền EURUSD (khung thời gian D1)
Cặp euro–đô la điều chỉnh nhẹ sau ba phiên tăng liên tiếp và hiện đang giao dịch trong vùng giữa EMA200 (đường đỏ) và EMA50 (đường cam), cho thấy nhà đầu tư đang thiếu quyết đoán về khả năng duy trì xu hướng, dù kỳ vọng cắt giảm lãi suất trong tháng 12 đã tăng lên gần 84%.
Nguồn: xStation5
EURUSD vẫn nằm trong mô hình tam giác, và cú bứt phá tăng gần đây đã bị phủ nhận bởi nhịp giảm từ 1.161 về 1.156. Tuy nhiên, đà giảm hiện tại diễn ra với khối lượng tương đối thấp. Chỉ báo RSI vẫn dưới ngưỡng 50.
Nguồn: xStation5
CẬP NHẬT MỚI: Cặp tiền EURUSD tăng mạnh sau báo cáo ISM yếu hơn của Hoa Kỳ 🔎
CẬP NHẬT MỚI: Cặp tiền EURUSD giảm nhẹ sau dữ liệu sản xuất PMI mạnh mẽ từ Hoa Kỳ 📌
Crypto News: Bitcoin giảm 5%📉 Thị trường quay trở lại chế độ bán tháo
Thị trường nổi bật: USDJPY (01.12.2025)
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.