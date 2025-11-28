Thị trường nổi bật - EURUSD (28.11.2025)

Cặp tiền EURUSD đang điều chỉnh trở lại vùng 1.157 trong phiên hôm nay trước thềm công bố dữ liệu lạm phát của Đức vào lúc 20:30. Biên bản cuộc họp ECB hôm qua mang giọng điệu tương đối “diều hâu”, khi ngân hàng trung ương phát tín hiệu tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất. Ngược lại, các số liệu mới nhất từ Hoa Kỳ tiếp tục cho thấy nền kinh tế Mỹ duy trì sự bền bỉ, bao gồm cả số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn dự báo. Doanh số bán lẻ theo tháng thực tế của Đức trong tháng 10 giảm -0.3%, so với dự báo 0.2% và mức 0.2% trước đó. Việc tiêu dùng tư nhân tại châu Âu có thể suy yếu củng cố thêm lập luận cho một đồng euro yếu hơn, và thị trường có thể phản ứng nhạy cảm trước những dữ liệu như vậy, bởi “người tiêu dùng bền bỉ” là một trong những yếu tố chính hỗ trợ đồng euro và vẫn là trở ngại đối với ECB.

Biểu đồ cặp tiền EURUSD (khung thời gian D1)

Cặp euro–đô la điều chỉnh nhẹ sau ba phiên tăng liên tiếp và hiện đang giao dịch trong vùng giữa EMA200 (đường đỏ) và EMA50 (đường cam), cho thấy nhà đầu tư đang thiếu quyết đoán về khả năng duy trì xu hướng, dù kỳ vọng cắt giảm lãi suất trong tháng 12 đã tăng lên gần 84%.

Nguồn: xStation5

EURUSD vẫn nằm trong mô hình tam giác, và cú bứt phá tăng gần đây đã bị phủ nhận bởi nhịp giảm từ 1.161 về 1.156. Tuy nhiên, đà giảm hiện tại diễn ra với khối lượng tương đối thấp. Chỉ báo RSI vẫn dưới ngưỡng 50.

