Thị trường nổi bật - EURUSD (29.09.2025)

EURUSD mở cửa phiên hôm nay với xu hướng giảm, sau khi công bố dữ liệu bán lẻ và lạm phát sản xuất yếu kém (thậm chí là giảm phát) từ Đức. Doanh số bán lẻ tại Đức giảm 1,5% so với tháng trước và chỉ tăng 2,0% so với cùng kỳ, thấp hơn nhiều so với mức tăng gần 5% trong tháng 6. Điều này làm suy yếu luận điểm về sức mua bền vững của người tiêu dùng châu Âu.

Ngoài ra, dữ liệu từ Pháp và Tây Ban Nha cũng được công bố. Lạm phát tại Pháp vẫn ở mức rất thấp, chỉ 0,9% so với cùng kỳ, dù tăng 0,4% theo tháng. Trong khi đó, lạm phát CPI tại Tây Ban Nha duy trì ở mức 2,7%, nhưng không đạt kỳ vọng 2,8%. Bất ngờ lớn đến từ dữ liệu lạm phát của các bang tại Đức, khi phần lớn đều cao hơn dự báo, cho thấy khả năng CPI tháng 8 sẽ bật tăng mạnh. Ví dụ, Brandenburg ghi nhận lạm phát tăng lên 2,5% so với cùng kỳ, từ mức 2,2% trước đó.

Dự báo chung cho lạm phát Đức là 2,1% so với cùng kỳ (từ 2,0%), với mức 0,0% theo tháng, nhưng vẫn có khả năng vượt kỳ vọng. Điều này có thể củng cố lập trường của ECB trong việc giữ nguyên lãi suất tại các cuộc họp sắp tới.

Thị trường hiện gần như không kỳ vọng thay đổi lãi suất vào tháng 9, và chỉ định giá khoảng 40% khả năng điều chỉnh vào tháng 12 (theo Bloomberg, XTB).

Cặp tiền EURUSD đã phục hồi hầu hết mức suy yếu đầu phiên, nhờ dữ liệu lạm phát từ các bang Đức. Cặp tiền đã 4 lần phản ứng quanh mốc 1,1600 trong vài tuần gần đây. Tuy nhiên, lúc 19:30 giờ VN hôm nay, Mỹ sẽ công bố dữ liệu lạm phát PCE, điều này có thể thay đổi cục diện. Nếu PCE cao hơn dự báo, kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9 (85%) có thể bị kiềm chế. Ngược lại, nếu tác động từ thuế quan không lớn như lo ngại, niềm tin vào khả năng Fed hạ lãi suất sẽ tăng, tạo động lực để EURUSD kiểm tra lại mốc 1,17 – ranh giới trên của kênh xu hướng giảm.